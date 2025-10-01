به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدحمید پورمحمدی امشب در صد و ششمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین اظهار کرد: وضعیت خودروسازان در شرایطی است که قطعه سازان را نیز گرفتار کرده‌اند و دلیل آن هم سرکوب قیمت است.

وی تاکید کرد: این که خودرو 500 میلیون تومان می‌ارزد و می‌گوییم 300 میلیون تومان باشد، در واقع تولیدکننده گلوی خودروساز را گرفته‌، باید اجازه دهیم که کیفیت و رقابت در صنعت خودرو حاکم باشد.

پورمحمدی بیان کرد: قزوین را در گذشته زخم دیده اختلافات جناحی و سیاسی می‌دیدم، اما این دوره همه نمایندگان و مسوولان اظهار دارند که امروز وفاق و همراهی در استان حاکم بوده تا جایی که انسجام، همگرایی و خیرخواهی بی‌نظیری را شاهد هستیم.

وی از قزوین به عنوان یک قطب صنعتی مهم یاد کرد و یادآور شد: کشاورزی قراردادی ایده بسیار خوبی است و اگر کارخانجات و واحدهای تولیدی دانش، کود و سموم را عرضه کنند بدون شک در عرصه کشاورزی نیز به بهترین شکل ممکن تولیدات با کیفیتی نیز خواهیم داشت.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: 3.5 میلیارد دلار تجارت غلات بین روسیه و ایران است، اگر بتوانیم در این حوزه محصولاتی نظیر کشمش را تهاتر کنیم، این کار قابل ارزش بوده و ایده ارزشمندی خواهد بود.

پورمحمدی در خصوص ناترازی انرژی پیشنهاد کرد: بخش خصوصی اگر برق خود را تامین کند، مشکل مدیریت مصرف و قطعی را حل خواهیم کرد، اگر بتوانیم تولید برق را در استان افزایش دهیم، می‌توانیم میزان برق صرفه جویی در استان را خود تولید کننده مدیریت کرده و در اختیار بگیرید، این نیاز به اپراتور و تشکیلات شرکت دارد.

به گفته وی، رفع تعهد ارزی هرگز از سوی بانک مرکزی عطف به ماسبق نمی‌شود، اگر نمونه‌ای از این موارد دارید باید عنوان کنید تا پیگیری کنیم.

انتهای پیام/