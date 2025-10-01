خبرگزاری کار ایران
سیگنال رئیس برنامه‌ و بودجه برای گران‌سازی خودرو؛

سرکوب قیمت خودرو شرایط را برای خودروساز و قطعه‌ساز مشکل کرده است
کد خبر : 1694483
رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه گفت: سرکوب قیمت خودرو یکی از بزرگترین اشتباهات بوده که شرایط فعالیت را برای خودروساز و قطعه‌سازان دچار مشکل کرده است و بنابراین باید قیمت خودروهای تولید داخل را بازار آزاد تعیین کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدحمید پورمحمدی امشب در صد و ششمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین اظهار کرد: وضعیت خودروسازان در شرایطی است که قطعه سازان را نیز گرفتار کرده‌اند و دلیل آن هم سرکوب قیمت است.

وی تاکید کرد: این که خودرو 500 میلیون تومان می‌ارزد و می‌گوییم 300 میلیون تومان باشد، در واقع تولیدکننده گلوی خودروساز را گرفته‌، باید اجازه دهیم که کیفیت و رقابت در صنعت خودرو حاکم باشد.

پورمحمدی بیان کرد: قزوین را در گذشته زخم دیده اختلافات جناحی و سیاسی می‌دیدم، اما این دوره همه نمایندگان و مسوولان اظهار دارند که امروز وفاق و همراهی در استان حاکم بوده تا جایی که انسجام، همگرایی و خیرخواهی بی‌نظیری را شاهد هستیم.

وی از قزوین به عنوان یک قطب صنعتی مهم یاد کرد و یادآور شد: کشاورزی قراردادی ایده بسیار خوبی است و اگر کارخانجات و واحدهای تولیدی دانش، کود و سموم را عرضه کنند بدون شک در عرصه کشاورزی نیز به بهترین شکل ممکن تولیدات با کیفیتی نیز خواهیم داشت.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: 3.5 میلیارد دلار تجارت غلات بین روسیه و ایران است، اگر بتوانیم در این حوزه محصولاتی نظیر کشمش را تهاتر کنیم، این کار قابل ارزش بوده و ایده ارزشمندی خواهد بود.

پورمحمدی در خصوص ناترازی انرژی پیشنهاد کرد: بخش خصوصی اگر برق خود را تامین کند، مشکل مدیریت مصرف و قطعی را حل خواهیم کرد، اگر بتوانیم تولید برق را در استان افزایش دهیم، می‌توانیم میزان برق صرفه جویی در استان را خود تولید کننده مدیریت کرده و در اختیار بگیرید، این نیاز به اپراتور و تشکیلات شرکت دارد.

به گفته وی، رفع تعهد ارزی هرگز از سوی بانک مرکزی عطف به ماسبق نمی‌شود، اگر نمونه‌ای از این موارد دارید باید عنوان کنید تا پیگیری کنیم.

