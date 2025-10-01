خبرگزاری کار ایران
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مطرح کرد؛

بررسی علت مرگ دانش‌آموز کوهدشتی در کمیته تخصصی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: علت مرگ دانش‌آموز کوهدشتی در کمیته تخصصی این دانشگاه در حال بررسی است.

به گزارش ایلنا، عباس شیرزاد امروز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگارن اظهارکرد: این دانش آموز با علائم انسداد روده به بیمارستان کوهدشت مراجعه کرده و پس از انجام برخی درمان‌های اولیه و عمل جراحی به خرم آباد انتقال یافته بود. 

وی با اشاره به مرگ این پسر نوجوان در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد افزود: به محض مشخص شدن علت مرگ و بررسی پزشکی قانونی، موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

