مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مطرح کرد؛
بررسی علت مرگ دانشآموز کوهدشتی در کمیته تخصصی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: علت مرگ دانشآموز کوهدشتی در کمیته تخصصی این دانشگاه در حال بررسی است.
به گزارش ایلنا، عباس شیرزاد امروز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگارن اظهارکرد: این دانش آموز با علائم انسداد روده به بیمارستان کوهدشت مراجعه کرده و پس از انجام برخی درمانهای اولیه و عمل جراحی به خرم آباد انتقال یافته بود.
وی با اشاره به مرگ این پسر نوجوان در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد افزود: به محض مشخص شدن علت مرگ و بررسی پزشکی قانونی، موضوع اطلاعرسانی خواهد شد.