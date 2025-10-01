به گزارش ایلنا، عباس شیرزاد امروز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگارن اظهارکرد: این دانش آموز با علائم انسداد روده به بیمارستان کوهدشت مراجعه کرده و پس از انجام برخی درمان‌های اولیه و عمل جراحی به خرم آباد انتقال یافته بود.

وی با اشاره به مرگ این پسر نوجوان در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد افزود: به محض مشخص شدن علت مرگ و بررسی پزشکی قانونی، موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

