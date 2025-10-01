به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، بهزاد لایقی با بیان مطلب بالا اظهار داشت: بر اساس برنامه این کنفرانس در روزهای هفتم و هشتم بهمن ماه سال جاری به‌وسیله سازمان هواشناسی کشور در بندر عباس برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: چند نهاد منطقه‌ای و بین‌المللی فعال در حوزه دریایی، سازمان‌های دریایی کشور و دانشگاه‌های برتر این حوزه از حامیان اصلی برگزاری این کنفرانس هستند.

دبیر اجرایی کنفرانس بین‌المللی خلیج فارس افزود: محورهای اصلی این کنفرانس شامل «هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی، تغییر اقلیم و اثرات آن بر نواحی ساحلی و علوم دریایی و اقیانوسی» است.

لایقی اضافه کرد: از دیگر محورهای این کنفرانس می‌توان به «بهره برداری از منابع دریایی، محیط زیست دریایی و فرهنگ و تاریخ و اقتصاد دریا» اشاره کرد.

وی تصریح کرد: مقالات برتر این کنفرانس در مجلات علمی «نیوار، پژوهش‌های اقلیم‌شناسی، انجمن علمی هواشناسی ایران و IJCOE» به چاپ خواهد رسید و از نویسندگان آنها تقدیر به عمل می‌آید.

دبیر اجرایی کنفرانس بین‌المللی خلیج فارس افزود: از همه پژوهشگران کشور به ویژه پژوهشگران حوزه دریا، هواشناسی و علوم جو،‌ اقیانوس شناسی و... دعوت می شود تا با ارسال مقالات علمی، در این رویداد بین المللی شرکت کنند.

لایقی ادامه داد: علاقه مندان می توانند برای اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس به نشانی ICPGO.IRIMO.IR مراجعه کنند.

