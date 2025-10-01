کیفیت هوا در ساوجبلاغ و کرج در وضعیت «خطرناک» قرار گرفت

به گزارش ایلنا، مرکز کنترل و پایش هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان البرز اعلام کرد که شاخص آلودگی هوا در شامگاه چهارشنبه (۹ مهر) در شهرستان ساوجبلاغ به عدد ۵۰۰ و در کرج به ۳۰۱ رسیده و وضعیت این دو شهرستان را در شرایط «خطرناک» قرار داده است.

بر اساس این گزارش، کیفیت هوا در شهرستان نظرآباد با شاخص ۱۹۷ در وضعیت «ناسالم» و در فردیس با شاخص ۱۱۴ در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی قرار دارد.

طبق تقسیم‌بندی استاندارد شرکت کنترل کیفیت هوا (EPA)، شاخص آلودگی هوا از صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک ارزیابی می‌شود.

استان البرز در حال حاضر دارای ۱۳ ایستگاه سنجش آلودگی هواست که داده‌های آن مبنای اعلام وضعیت کیفی هوا قرار می‌گیرد.

