اعلام جرم علیه 2 واحد تولیدی و صنعتی در کمیسیون ماده 42 استاندارد

به گزارش ایلنا، محمود نصرالهی در هشتادوهفتمین نشست کمیسیون ماده 42 اداره‌کل استاندارد استان مرکزی، بر نقش حیاتی استاندارد در صنایع تأکید داشته و افزود: استانداردها در تمامی صنایع، به ویژه در واحدهای شیمیایی و تولیدی اهمیت ویژه‌ای دارند و از هرگونه تخلف در این زمینه نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان باید در تمامی مراحل تولید، استانداردهای ملی و بین‌المللی را رعایت کنند و در مسیر تولید ایمن و باکیفیت گام بردارند تا از تولید و عرضه محصولات غیراستاندارد جلوگیری شود و محصولات با کیفیت بالا و ایمن به دست مصرف‌کنندگان برسد و در نهایت سلامت مصرف‌کنندگان تضمین شود.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی اظهار داشت: کمیسیون ماده 42 این اداره‌کل در سال‌های اخیر بارها با واحدهای متخلف برخورد قانونی داشته است. در سال گذشته، چندین واحد صنعتی در حوزه‌های غذایی، ساختمانی و شیمیایی به دلیل عدم رعایت استانداردهای ملی با اعلام جرم و جریمه مواجه شدند.

نصرالهی تصریح کرد: کمیسیون ماده 42 با دقت و جدیت بر فعالیت‌های واحدهای تولیدی و صنعتی نظارت دارد و در صورت مشاهده تخلف، بدون اغماض برخوردهای قانونی خود را انجام می‌دهد و مطابق با قوانین و مقررات اقدام می‌کند تا سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان تضمین شود.

وی بر استمرار نظارت‌های دقیق و هدفمند این کمیسیون تأکید کرده و بیان داشت: نظارت‌های مستمر و دقیق کمیسیون ماده 42 بر واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور حفظ سلامت عمومی و افزایش کیفیت محصولات انجام می‌شود. اداره‌کل استاندارد با تمام توان به وظایف نظارتی خود ادامه خواهد داد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی تأکید کرد: کمیسیون ماده 42 با هدف ارتقاء سطح ایمنی و کیفیت محصولات تولیدی، به صورت مستمر جلساتی برگزار می‌کند و با رصد دقیق عملکرد واحدهای تولیدی، از عرضه کالاهای غیراستاندارد به بازار جلوگیری خواهد کرد.

