آموزش نزدیک به ۲۰ هزار نیروی کار متخصص در البرز طی ۶ ماه
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز از آموزش نزدیک به ۲۰ هزار شهروند این استان در دورههای مهارتآموزی طی ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: مهارتآموزی، سنگبنای اشتغال پایدار و تحقق شعار «هر مهارت، یک فرصت شغلی» است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، بهزاد غفاری، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای سیاستهای توانمندسازی نیروی کار و توسعه اشتغال پایدار، در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری در مجموع ۱۹ هزار و ۵۸۳ نفر-دوره مهارتآموزی با حجم سه میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۰۶ نفر-ساعت آموزش تخصصی در بخشهای دولتی و غیردولتی استان به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در این روند افزود: از مجموع این آموزشها، ۶۰۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای فعال در سطح استان سهمی معادل ۱۱ هزار و ۱۶۱ نفر-دوره با دو میلیون و ۲۶۴ هزار و ۷۰۵ نفر-ساعت آموزش را به خود اختصاص دادهاند که نشاندهنده جایگاه بیبدیل بخش خصوصی در نهضت مهارتآموزی البرز است.
غفاری ادامه داد: مراکز دولتی آموزش فنی و حرفهای استان نیز در همین بازه زمانی به ۸ هزار و ۴۲۲ نفر-دوره معادل یک میلیون و ۱۶۰ هزار و ۶۰۱ نفر-ساعت آموزش در حوزههای مختلف مهارتی خدماترسانی کردهاند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای البرز اجرای دورههای آموزشی متنوع و کاربردی در چهار حوزه اصلی صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر را از مهمترین اقدامات این اداره کل برشمرد و گفت: عملکرد موفق مراکز آموزشی ما در این شش ماه، گواه تحقق شعار «هر مهارت، یک فرصت شغلی» است. ما باور داریم مهارتآموزی مؤثرترین راه برای مقابله با بیکاری و هموار کردن مسیر کارآفرینی و اشتغال پایدار برای جوانان جویای کار است.
وی در پایان با تأکید بر نیازسنجیهای مستمر و همکاری با صنایع و بنگاههای اقتصادی استان خاطرنشان کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفهای البرز آماده هرگونه تعامل و همکاری با دستگاههای اجرایی و صنایع است تا گامهای بلندتری در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی استان بردارد.