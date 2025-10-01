خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی قزوین خبر داد؛

کشف یک کیلو تریاک از وانت پیکان

کشف یک کیلو تریاک از وانت پیکان
فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از کشف یک کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه خودرو وانت پیکان و دستگیری یک نفر در این خصوص توسط ماموران کلانترب 20 اقبالیه خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ  بهروز لامعی در این باره گفت: ماموران انتظامی کلانتری  20 اقبالیه در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر، حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو وانت نیسان مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند. 

وی اضافه کرد: پس از توقف خودروی و در بازرسی از آن، مقدار یک کیلو گرم ماده مخدر از نوع تریاک که بصورت ماهرانه ای جاساز شده بود کشف شد. 

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین با بیان اینکه در این رابطه راننده خودرو دستگیر شد، ادامه داد: متهم برای سیر مراحل قانونی یه مرجع قضایی معرفی شد.

