کشف یک کیلو تریاک از وانت پیکان

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ بهروز لامعی در این باره گفت: ماموران انتظامی کلانتری 20 اقبالیه در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر، حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو وانت نیسان مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی اضافه کرد: پس از توقف خودروی و در بازرسی از آن، مقدار یک کیلو گرم ماده مخدر از نوع تریاک که بصورت ماهرانه ای جاساز شده بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین با بیان اینکه در این رابطه راننده خودرو دستگیر شد، ادامه داد: متهم برای سیر مراحل قانونی یه مرجع قضایی معرفی شد.

انتهای پیام/