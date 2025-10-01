7 مجروح؛ حاصل انفجار یک منزل مسکونی در اراک

به گزارش ایلنا، ساعت 3:11 بامداد امروز چهارشنبه با وقوع انفجاری مهیب در یک خانه مسکونی در یکی از محله‌های شهر اراک، سکوت شبانه محله شکست و همسایگان با وحشت از خانه‌های خود خارج شدند. در این حادثه، 7 نفر به شدت مصدوم شدند.

با اطلاع از این حادثه، بلافاصله 3 تیم عملیاتی اورژانس 115 به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی فوری را برای نجات جان مصدومین انجام دادند. پس از تثبیت وضعیت، افراد حادثه‌دیده توسط آمبولانس‌ها به مراکز بهداشتی و درمانی منتقل شدند.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه روابط‌عمومی اورژانس 115 استان مرکزی، گزارش‌ها حاکی از آن است که شدت انفجار به حدی بوده که بخش‌هایی از ساختمان تخریب شده و علت حادثه توسط کارشناسان مربوطه در حال بررسی است.

