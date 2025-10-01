به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مجید بیجندی، مدیرکل هواشناسی هرمزگان، در نشست با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های هواشناسی اظهار کرد: استان هرمزگان طی ۱۰ سال گذشته همواره با لایه‌های مختلف خشکسالی دست و پنجه نرم کرده و اکنون ۹۹ درصد استان درگیر خشکسالی است که ۸۸ درصد آن بسیار شدید ارزیابی می‌شود. خشکسالی در هرمزگان از نوع اقتصادی است و اثرات آن در تمامی بخش‌ها از کشاورزی تا منابع آب و حتی زندگی روزمره مردم نمایان شده است.

وی افزود: در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ میانگین بارش استان ۱۰۷ میلی‌متر ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۷۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال، میزان نزولات جوی ۹۳ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و حدود ۲۸ درصد کاهش نسبت به میانگین بلندمدت داشته‌ایم. این کاهش بارش‌ها در کنار افزایش محسوس دما، موجب تشدید تنش آبی در استان شده است.

بیجندی با بیان اینکه هر یک درجه افزایش دما در کشور مصرف برق را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد، ادامه داد: استان هرمزگان در دهه اخیر حدود ۲ دهم درجه گرم‌تر شده است. تغییرات اقلیمی نه به معنای تغییر کامل، بلکه به معنای نوسانات شدید اقلیمی است که عمدتاً ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده و چرخه‌های هیدرولوژیکی، اقتصاد آب و کشاورزی را دچار چالش کرده است.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان در ادامه به نقش مهم تجهیزات نوین در ارتقای دقت پیش‌بینی‌ها اشاره کرد و گفت: استان نیاز مبرمی به رادار هواشناسی دارد و خوشبختانه قول داده شده که رادار جنوب شرق کشور در هرمزگان فعال‌سازی شود. بهره‌گیری از چنین فناوری‌هایی می‌تواند در شناسایی و پیش‌بینی پدیده‌های مخرب جوی مانند طوفان‌ها بسیار مؤثر باشد.

وی همچنین از طراحی و راه‌اندازی سامانه توسعه هواشناسی کاربردی با نام اختصاری «تهک» خبر داد و گفت: این سامانه محصولات تخصصی تولید می‌کند و در اختیار جامعه هدف قرار می‌دهد تا به جای پیش‌بینی‌های کلی، داده‌های دقیق‌تر و قابل استفاده برای بخش‌های مختلف ارائه شود. مأموریت اصلی این طرح کاهش مخاطرات و حفاظت از جان و مال مردم در زمین، دریا و هوا است.

بیجندی با اشاره به پیش‌بینی‌های فصلی هواشناسی هرمزگان افزود: در بازه ۷ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۴ بارش‌ها کمتر از حد نرمال خواهد بود و در هفته بعد نیز همین روند ادامه دارد. با این حال از نیمه مهر تا نیمه آبان و همچنین از نیمه آبان تا نیمه آذر انتظار داریم بارش‌ها به حد نرمال برسد و دمای استان نیز تا ۲ درجه کاهش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هواشناسی دستگاهی علمی و تخصصی است که با وجود برخورداری از نیروهای انسانی توانمند، در حوزه اعتبارات و تجهیزات با محدودیت‌های جدی مواجه است. هر چه بیشتر در این زمینه حمایت شویم، می‌توانیم داده‌های دقیق‌تر و کاربردی‌تری برای دستگاه‌ها و جامعه تولید کنیم.

بیجندی همچنین اعلام کرد که در بهمن‌ماه سال جاری، بندرعباس میزبان «کنفرانس ملی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس» خواهد بود.

