خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تولید ۲۰ هزار پیله زالو برای اولین بار در اردبیل

تولید ۲۰ هزار پیله زالو برای اولین بار در اردبیل
کد خبر : 1694155
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: برای نخستین بار در کشور، استان اردبیل موفق شد با استفاده از روش‌های علمی و مدیریت نوین، به دستاوردی مهم در زمینه تولید پیله زالو (کوکون) از مولدین زالو دست یابد.

به گزارش ایلنا،  محمد اله‌بخش با اعلام این خبر اظهار کرد: با بهره‌گیری از دانش فنی روز، میانگین تولید پیله از هر مولد به ۶ عدد رسیده است. هر پیله قابلیت پرورش ۸ تا ۱۵ بچه زالو را دارد و در مجموع تاکنون بیش از ۲۰ هزار پیله زالو تولید شده است.

وی افزود:این دستاورد ارزشمند، زمینه‌ساز تولید اقتصادی و بهداشتی زالو در کشور بوده و گامی بزرگ در جهت توسعه پایدار این صنعت محسوب می‌شود.

مدیرکل شیلات استان اردبیل ادامه داد:  استان اردبیل در سال ۱۴۰۳ با تولید بیش از ۶۰۰ هزار نخ زالوی طبی به ارزش ریالی ۶۰ میلیارد ریال، جایگاه خوبی در تولید زالوی کشور به دست آورده است.

اله بخش بیان کرد: این موفقیت، حاصل تلاش متخصصان، حمایت‌های علمی و همت فعالان بخش خصوصی است و می‌تواند راه را برای ارتقای تولید و صادرات این محصول را هموار کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی