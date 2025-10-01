تولید ۲۰ هزار پیله زالو برای اولین بار در اردبیل
مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: برای نخستین بار در کشور، استان اردبیل موفق شد با استفاده از روشهای علمی و مدیریت نوین، به دستاوردی مهم در زمینه تولید پیله زالو (کوکون) از مولدین زالو دست یابد.
به گزارش ایلنا، محمد الهبخش با اعلام این خبر اظهار کرد: با بهرهگیری از دانش فنی روز، میانگین تولید پیله از هر مولد به ۶ عدد رسیده است. هر پیله قابلیت پرورش ۸ تا ۱۵ بچه زالو را دارد و در مجموع تاکنون بیش از ۲۰ هزار پیله زالو تولید شده است.
وی افزود:این دستاورد ارزشمند، زمینهساز تولید اقتصادی و بهداشتی زالو در کشور بوده و گامی بزرگ در جهت توسعه پایدار این صنعت محسوب میشود.
مدیرکل شیلات استان اردبیل ادامه داد: استان اردبیل در سال ۱۴۰۳ با تولید بیش از ۶۰۰ هزار نخ زالوی طبی به ارزش ریالی ۶۰ میلیارد ریال، جایگاه خوبی در تولید زالوی کشور به دست آورده است.
اله بخش بیان کرد: این موفقیت، حاصل تلاش متخصصان، حمایتهای علمی و همت فعالان بخش خصوصی است و میتواند راه را برای ارتقای تولید و صادرات این محصول را هموار کند.