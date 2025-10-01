خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس:

پروژه‌های نیمه‌تمام شهری باید هرچه سریع‌تر تکمیل شوند

پروژه‌های نیمه‌تمام شهری باید هرچه سریع‌تر تکمیل شوند
کد خبر : 1694046
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس بر شتاب‌بخشی به روند تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و حل مشکلات شهری تأکید کرد.

به گزارش ایلنا،  محمد هادی هاشم‌پور در جریان  سفر به شهرستان بوانات از چند پروژه مهم شهری و عمرانی بوانات بازدید کرد و   پس از بررسی میدانی وضعیت اجرای طرح‌ها، بر رفع موانع پیش‌رو و تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها تأکید کرد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس با بیان اینکه توسعه شهری بدون همکاری همه‌جانبه امکان‌پذیر نیست، گفت: «بوانات ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، فرهنگی و اقتصادی دارد و این ظرفیت‌ها باید با مدیریت صحیح و استفاده بهینه از منابع، در مسیر توسعه پایدار به کار گرفته شود.»

هاشم‌پور افزود: پروژه‌های نیمه‌تمام شهری نه‌تنها موجب نارضایتی شهروندان می‌شوند، بلکه سرمایه‌های عمومی را نیز معطل نگه می‌دارند؛ بنابراین تکمیل این طرح‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم ارتقای زیرساخت‌های شهری، توسعه فضاهای عمومی، بهبود خدمات به شهروندان و توجه ویژه به موضوعاتی همچون مدیریت پسماند و حمل‌ونقل شهری تأکید کرد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس در  بازید از مجتمع تجاری در حال ساخت با قدردانی از تلاش شهرداری بوانات و سایر دستگاه‌های اجرایی گفت: با هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و استفاده از توان نمایندگان مجلس و شورای شهر، می‌توان بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات را برطرف و مسیر توسعه شهری را هموار کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی