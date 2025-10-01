به گزارش ایلنا، محمد هادی هاشم‌پور در جریان سفر به شهرستان بوانات از چند پروژه مهم شهری و عمرانی بوانات بازدید کرد و پس از بررسی میدانی وضعیت اجرای طرح‌ها، بر رفع موانع پیش‌رو و تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها تأکید کرد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس با بیان اینکه توسعه شهری بدون همکاری همه‌جانبه امکان‌پذیر نیست، گفت: «بوانات ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، فرهنگی و اقتصادی دارد و این ظرفیت‌ها باید با مدیریت صحیح و استفاده بهینه از منابع، در مسیر توسعه پایدار به کار گرفته شود.»

هاشم‌پور افزود: پروژه‌های نیمه‌تمام شهری نه‌تنها موجب نارضایتی شهروندان می‌شوند، بلکه سرمایه‌های عمومی را نیز معطل نگه می‌دارند؛ بنابراین تکمیل این طرح‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم ارتقای زیرساخت‌های شهری، توسعه فضاهای عمومی، بهبود خدمات به شهروندان و توجه ویژه به موضوعاتی همچون مدیریت پسماند و حمل‌ونقل شهری تأکید کرد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس در بازید از مجتمع تجاری در حال ساخت با قدردانی از تلاش شهرداری بوانات و سایر دستگاه‌های اجرایی گفت: با هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و استفاده از توان نمایندگان مجلس و شورای شهر، می‌توان بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات را برطرف و مسیر توسعه شهری را هموار کرد.

انتهای پیام/