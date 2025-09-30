خبرگزاری کار ایران
کلثوم اکبری به قصاص و حبس محکوم شد

کلثوم اکبری به قصاص و حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کلثوم اکبری در خصوص ده فقره قتل عمد، به حکم قصاص نفس محکوم شده است.

به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری گفت: در پرونده کلثوم اکبری در خصوص قتل عمد، برای ده فقره، حکم قصاص نفس به صورت مستقل در حق اولیای دم صادر شده است.

وی افزود: این پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران بررسی شده و متهم به چند فقره قتل عمد و شروع به قتل عمد است.

 سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مراحل قانونی پرونده طی شده و رأی دادگاه در تاریخ ۲۶ شهریور صادر شده است، ادامه داد: در خصوص قتل عمد، برای ده فقره، حکم قصاص نفس به صورت مستقل در حق اولیای دم صادر شده است.

جهانگیر گفت: در مورد قتل مرحوم محمدعلی حدادی، همه ورثه تقاضای دیه کردند و سایر اولیای دم در صورت تمایل به دریافت دیه و با موافقت، دیه به آن‌ها پرداخت خواهد شد و از قصاص صرف‌نظر می‌کنند. 

وی افزود: کلثوم اکبری در پرونده شروع به قتل آقای مسیح نعمتی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده که دوران بازداشت قبلی او نیز در این مدت محاسبه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای یکی از اولیای دم مرحوم میراحمد عمرانی، آقای سید حسین عمرانی، با توجه به گذشت صورت‌گرفته، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. 

جهانگیر تأکید کرد: خانواده‌ها و متهم فرصت اعتراض به رأی را ظرف ۲۰ روز دارند و اعتراض‌ها در دیوان عالی کشور بررسی و پس از قطعیت رأی، اطلاع‌رسانی کامل در این خصوص انجام می‌شود.

ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای از شهریور ۱۴۰۲ و با مرگ مشکوک یک مرد ۸۲ ساله در شهرستان محمودآباد آغاز و با شکایت خانواده، پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شد که پس از تحقیقات صورت گرفته، کلثوم اکبری به عنوان مظنون اصلی بازداشت و به مباشرت در ۱۱ فقره قتل عمدی و یک فقره اقدام نافرجام به قتل اعتراف کرد.

