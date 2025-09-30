آزادی ۴۶۴ زندانی جرایم غیر عمد در اصفهان طی شش ماهه گذشته

به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در جلسه هیئت امنای ستاد دیه استان اصفهان، مجموع بدهی این زندانیان را ۱۴ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

وی اظهار داشت: از این میزان بیش از هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال مربوط به اخذ گذشت شکات، حدود ۳۰۰ میلیارد ریال نقدینگی محکومان، بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال پذیرش اعسار محکومان، بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و بیش از ۵۲۰ میلیارد ریال مربوط به کمک‌های بلاعوض از محل ستاد و خیران بوده است.

رییس کل دادگستری اصفهان ضمن تشکر از مردم نیکوکار و نوعدوست استان که همواره در امور خیر و دستگیری از نیازمندان به ویژه مددجویان زندان پیشتاز بوده‌اند، گفت: از این تعداد ۴۴۰ زندانی، مرد و ۲۴ نفر زن بودند.

وی به برگزاری پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم» که به مناسبت یک هزار و پانصدمین سالروز میلاد حضرت محمد(ص) با هدف کمک به آزادی محکومان جرائم غیرعمد استان برگزار شد نیز اشاره و تعداد زندانیان آزاده شده در قالب این پویش را ۸۴ نفر با مجموع بدهی بیش از ۲ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

