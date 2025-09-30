خبرگزاری کار ایران
رییس کل دادگستری اصفهان:

آزادی ۴۶۴ زندانی جرایم غیر عمد در اصفهان طی شش ماهه گذشته

رییس کل دادگستری اصفهان از آزادی ۴۶۴ زندانی جرایم مالی و غیر عمد از زندان‌های استان در ۶ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در جلسه هیئت امنای ستاد دیه استان اصفهان، مجموع بدهی این زندانیان را ۱۴ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

وی اظهار داشت: از این میزان بیش از هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال مربوط به اخذ گذشت شکات، حدود ۳۰۰ میلیارد ریال نقدینگی محکومان، بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال پذیرش اعسار محکومان، بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و بیش از ۵۲۰ میلیارد ریال مربوط به کمک‌های بلاعوض از محل ستاد و خیران بوده است.

رییس کل دادگستری اصفهان ضمن تشکر از مردم نیکوکار و نوعدوست استان که همواره در امور خیر و دستگیری از نیازمندان به ویژه مددجویان زندان پیشتاز بوده‌اند، گفت: از این تعداد ۴۴۰ زندانی، مرد و ۲۴ نفر زن بودند.

وی به برگزاری پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم» که به مناسبت یک هزار و پانصدمین سالروز میلاد حضرت محمد(ص) با هدف کمک به آزادی محکومان جرائم غیرعمد استان برگزار شد نیز اشاره و تعداد زندانیان آزاده شده در قالب این پویش را ۸۴ نفر با مجموع بدهی بیش از ۲ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

