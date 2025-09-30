خبرگزاری کار ایران
اسامی دانشجویان جانباخته و مصدوم تصادف اتوبوس در سمنان اعلام شد

اسامی دانشجویان جانباخته و مصدوم تصادف اتوبوس در سمنان اعلام شد
تصادف اتوبوس حامل ۱۳دانشجوی زن دانشکده پیراپزشکی در جاده سمنان به سرخه ۲ کشته و ۱۱ مصدوم داشت که اسامی آنان از سوی دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان اعلام شد.

به گزارش ایلنا، نرگس فتحی‌نژاد و زینب شعنی ۲ جان باخته حادثه تصادف اتوبوس در جاده سمنان به سرخه  است و زهرا سادات چاوشی، فاطمه شیرازی، لیلا محمدی ، پانیذ بزرگی، هنگامه تاجیک، شکیبا یوسفی، الهام آیار، رومینا بابایی‌راد، هانیه عباسی، یسنا ترک‌زبان و فاطمه بردال ۱۱ مصدوم این حادثه هستند.

مدیر روابط‌عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان پیشتر  بیان کرد: عملیات نجات بلافاصله پس از وقوع حادثه انجام شد و مصدومان به مرکز درمانی کوثر سمنان منتقل شدند و از این تعداد، وضعیت پنج نفر از مصدومان نگران‌کننده گزارش شده است و آنها در حال دریافت خدمات درمانی ویژه هستند.

کارن یحیایی توضیح داد که حادثه در ساعت ۷:۴۰ دقیقه صبح امروز و در کیلومتر ۶ جاده سمنان به سرخه رخ داد و پیش از وقوع این حادثه، یک دستگاه تریلی دچار تصادف شده بود که اتوبوس پس از برخورد با آن، از مسیر منحرف شد.

