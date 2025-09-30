خبرگزاری کار ایران
افزایش ۶۷ درصد بارگیری راه آهن شمال۲ در شهریور ماه سالجاری

مدیرکل راه‌آهن شمال ۲ با اشاره به رشد قابل توجه حمل و نقل ریلی در شهریورماه امسال، گفت: بارگیری بیش از ۹۰ هزار تُن بار در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا از رشت، رحمت رحمت‌نژاد ظهر سه شنبه از عملکرد موفق این اداره‌کل در شهریورماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: خوشبختانه راه‌آهن شمال۲ در ادامه روند رو به رشد خود، توانسته است عملکردی درخشان در حوزه حمل و نقل ریلی به ثبت برساند. در شهریورماه امسال بیش از ۹۰ هزار تن بارگیری شد که در مقایسه با ۵۴ هزار تن مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در حوزه تخلیه بار نیز آمارها حاکی از عملکرد قابل توجهی است؛ به‌طوری‌که در شهریورماه سال جاری بیش از ۱۹۳ هزار تن بار در ایستگاه‌های شمال۲ تخلیه شد که نسبت به ۱۲۰ هزار تن در شهریورماه سال گذشته، بیانگر رشدی ۶۱ درصدی است.

رحمت‌نژاد با اشاره به افزایش شاخص تن-کیلومتر مرزی گفت: این شاخص با ثبت ۳۴ میلیون و ۳۵۶ هزار کیلومتر در شهریورماه امسال، نسبت به رقم ۲۲ میلیون و ۸۷۴ هزار کیلومتر مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۰ درصدی را تجربه کرده است.

مدیرکل راه‌آهن شمال۲ همچنین به رکوردهای جدید ثبت‌شده در نیمه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: این دستاوردها نتیجه تلاش و همت شبانه‌روزی همکاران خدوم راه‌آهن شمال۲ است افزایش ۳۵ درصدی شاخص تخلیه، رشد ۵۱ درصدی تن-کیلومتر خالص، رشد ۴۶ درصدی تن-کیلومتر ناخالص و رشد ۲۲ درصدی تن-کیلومتر مرزی در ۶ ماهه نخست سال، نشان‌دهنده جایگاه رو به تقویت حمل‌ونقل ریلی در منطقه است.

انتهای پیام/
