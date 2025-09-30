یادمان جانباختگان عرصه محیط زیست در اورامانات برگزار شد
تأکید بر همدلی مردم و ضرورت حمایت قانونی از فعالان محیط زیست
مراسم گرامیداشت جانباختگان عرصه محیط زیست با حضور خانوادههای این عزیزان، فعالان محیط زیستی، مسئولان محلی و جمعی از مردم در منطقه اورامانات برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، در این مراسم، عادل محمدی معاون دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، با گرامیداشت یاد و نام جانباختگان عرصه حفاظت از طبیعت، اظهار کرد: «تاوان عشق به محیط زیست را مادران و خانوادههای جانباختگان پرداختهاند و این درد بزرگی است که هنوز ادای کامل تکلیف در قبال آنان صورت نگرفته است.»
وی با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست بدون همراهی مردم امکانپذیر نیست، افزود: «ما باید پاسدار محیط زیست باشیم. قرار بود در سالگرد عزیزان حضور یابیم، اما شرایط جنگی و برخی چالشهای اساسی مانع شد. امروز آمدهایم تا هم یادشان را گرامی بداریم و هم کاستیها و نقاط ضعف را بشناسیم.»
محمدی با اشاره به اولویتهای دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: «ارتباط با انجمنها و سازمانهای مردمنهاد یکی از مهمترین سیاستهای ما بوده است. در استان کرمانشاه نیز مدیرکل با دل و جان در کنار همکارانش ایستاده و تا زمانی که قانون اجازه دهد، برای پاسداشت و کرامت خانوادههای جانباختگان اقدامات خود را ادامه خواهیم داد.»
وی همچنین با ابراز تعلق خاطر ویژه به منطقه اورامانات، تأکید کرد: «اگر مستندات و مکتوبات لازم در اختیار ما قرار گیرد، سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی کشور پیگیریهای حقوقی و قانونی را با جدیت دنبال خواهد کرد. فرزندان ما با عشق به طبیعت در این مسیر قدم گذاشتند و وظیفه ماست تا در حد توان تجهیزات و امکانات لازم را فراهم کنیم.»
معاون دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در ادامه با اشاره به حمایتهای قانونی از فعالان این حوزه، خاطرنشان کرد: «چنانچه اقدامات در چارچوب قانون انجام شود، حمایت قضایی کامل از فعالان و نیروهای محیط زیست صورت خواهد گرفت.»
در بخش دیگری از این مراسم، فرزاد الماسی فرماندار پاوه، با تقدیر از مردم منطقه اورامانات در همراهی با نیروهای محیط زیست، گفت: «خدا را شکر میتوانیم بگوییم در شهرستان پاوه، مردم ما با توجه به غنای فرهنگی این دیار، همیشه پیشقدم بودهاند. در آتشسوزیهای چند ماه گذشته در روستای شرکان، حتی اهالی روستاهای اطراف نیز به یاری شتافتند که این نشان از فرهنگ والای مردم این منطقه دارد.»
وی با تأکید بر لزوم معرفی قهرمانان گمنام عرصه محیط زیست افزود: «باید بدانیم چه کسانی در آتشسوزیهای گذشته منطقه حفاظتشده بوزین و مرخیل با جانفشانی خود از طبیعت حراست کردند. معرفی این افراد یک وظیفه است تا یادشان در اذهان باقی بماند.»
الماسی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و پوشش جنگلی منطقه پاوه، خواستار توجه ویژه به این ظرفیتها شد و حضور بهموقع مردم، انجمنهای زیستمحیطی و دستگاههای دولتی در مقابله با آتشسوزیها را ستود.
وی همچنین از انجمنهای فعال در حوزه محیط زیست تقدیر کرد و گفت: «این انجمنها که در شهرستانهای دیگر کمتر دیده میشوند، در پاوه نقشی اثرگذار دارند و کمک بزرگی به حفاظت از منابع طبیعی کردهاند.»
فرماندار پاوه در ادامه با تجلیل از جانباختگان عرصه محیط زیست اظهار داشت: «این عزیزان سپر حفاظت از آب، خاک، مراتع و جنگلها بودند و مهمترین سرمایه زندگی خود یعنی جانشان را در طبق اخلاص گذاشتند. آنها برای آنچه برای همه ما ارزشمند است، از خود گذشتند و سزاوار قدردانی ویژه هستند.»
وی با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست وظیفهای جهانی است، افزود: «این رسالت نه تنها به ایران اسلامی، بلکه به همه جهان بازمیگردد و ما در استان کرمانشاه وظیفه داریم برای حراست از آن با جان و دل بکوشیم. فرهنگسازی در این مسیر باید به گونهای باشد که نسلهای آینده و کودکان ما نیز بتوانند در هوایی پاک نفس بکشند.»
الماسی در پایان با تقدیر از صدیقیپور، رییس اداره محیط زیست پاوه، وی را از جمله مدیران دلسوز و پیشقدم توصیف کرد و گفت: «ایشان انسانی بیادعاست که همواره در کنار نیروهایش حضور داشته و در بحرانها پیش از همه وارد میدان میشود.»
این مراسم در حالی پایان یافت که خانوادههای جانباختگان، فعالان مردمی و انجمنهای محیط زیست بار دیگر نشان دادند که پاسداری از طبیعت تنها در سایه همدلی، فداکاری و مشارکت جمعی معنا مییابد؛ میراثی گرانبها که برای آیندگان باقی خواهد ماند.