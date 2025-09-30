خبرگزاری کار ایران
هوای اهواز در شرایط بسیار ناسالم آلودگی/۷ شهر دیگر استان در وضعیت ناسالم

شاخص هوای شهر اهواز امروز سه‌شنبه بر اساس اعلام سامانه پایش هوای کشور ۲۵۹ و در شرایط بسیار ناسالم قرار دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس داده‌های سامانه پایش هوای کشور در روز سه‌شنبه، هوای شهر‌های رامشیر با شاخص ۱۵۶ و هویزه ۱۸۱ ناسالم اعلام شد.

همچنین شاخص هوای شهر‌های شوشتر ۱۴۴، بهبهان ۱۳۸، ایذه ۱۰۴ و اندیمشک ۱۲۴ ناسالم برای گروه‌های حساس است.

طی چند ماه اخیر تصاعد دود از آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم هوای غرب خوزستان را آلوده کرده است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

 

