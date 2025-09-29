خبرگزاری کار ایران
جان‌باختن یک دانش‌آموز و معلم در سد اکباتان همدان

معلم ۳۵ ساله که برای نجات جان پسربچه ۹ ساله خود را به داخل آب انداخته بود عصر امروز دوشنبه در سد اکباتان همدان به دلیل غرق شدگی جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان، به‌ محض دریافت گزارش این حادثه، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به همراه تیم‌های درمانی و سایر ارگان های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه مرد ۳۵ ساله جان باخت و تحویل مراجع قضایی شد و پسربچه ۹ ساله پس از خارج‌سازی از آب تحت عملیات احیای قلبی-ریوی قرار گرفت و بلافاصله به بیمارستان بعثت منتقل شد اما با وجود تلاش‌های فراوان تیم درمانی، متاسفانه این کودک نیز جان خود را از دست داد.

به گزارش  ایلنا، طبق اعلام آموزش و پرورش همدان در این حادثه یک دانش‌آموز هنگام بازی در نزدیکی آب به داخل سد سقوط کرد.

معلم فداکار که شاهد این صحنه بود، بی‌درنگ برای نجات جان دانش‌آموز خود را به آب انداخت، اما متأسفانه هر دو نفر به دلیل عمق آب جان خود را از دست دادند.

 

