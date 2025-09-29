بازداشت متهم به قتل پدرخانم توسط پلیس بابل

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سرهنگ علی داداش تبار با اعلام این خبر، بیان داشت:در پی وقوع نزاع و درگیری خانوادگی در یکی از محلات شهر بابل، مردی ۴۲ ساله به دلیل اختلافات خانوادگی پدر خانم ۷۱ ساله‌اش را با چاقو به شدت مصدوم که این فرد پس از انتقال به مرکز درمانی فوت کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل اظهار کرد؛ با حضور به موقع پلیس در صحنه متهم به قتل شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

انتهای پیام/