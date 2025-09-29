به مناسبت روز آتش نشان؛
مانور مشترک نجات مصدوم از ارتفاع در تکاب برگزار شد
به مناسبت روز آتشنشانی و ایمنی، مانور عملیاتی نجات مصدوم از ارتفاع در شهرستان تکاب برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا،به مناسبت روز آتشنشانی و ایمنی، مانور عملیاتی نجات مصدوم از ارتفاع با همکاری شهرداری تکاب، آتشنشانی مجتمع طلای زرشوران و هلالاحمر شهرستان تکاب برگزار شد. این مانور با هدف افزایش آمادگی و توانمندی نیروهای امدادی در مواقع بحرانی انجام گرفت.
در این مانور، آتشنشانان با بهکارگیری تجهیزات تخصصی، مهارتهای خود را در زمینه امداد و نجات و انتقال مصدوم از ارتفاع به نمایش گذاشتند. بخش مهمی از تمرینات به عملیات حمل و فرود مصدوم از ارتفاع اختصاص داشت و با استفاده از ابزارهای نجات و برانکارد، نحوه انتقال مصدوم به شکل ایمن و با دقت بالا تمرین شد تا از بروز آسیبهای بیشتر جلوگیری شود.