به گزارش ایلنا از یاسوج، مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد در آئین جشن عاطفه‌ها که در مدرسه شاهد دخترانه یاسوج برگزار شد، اظهارداشت: جشن عاطفه‌ها جلوه‌ای از همدلی، محبت و نوع‌دوستی بوده و مدرسه فقط محل آموزش درس نیست، بلکه مکتب مهربانی و انسانیت است.

" ایوب رضایی" با بیان اینکه دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمدی امروز همزمان با سراسر کشور با شرکت در جشن نوع دوستی عاطفه‌ها به یاری همکلاسی‌های نیازمند شتافتند، خاطرنشان کرد: این جشن جلوه‌ای زیبا از نوعدوستی و یاری دانش‌آموزان نیازمند است.

وی با اشاره به اینکه کمک‌های هرچند کوچک مانند یک دفتر، قلم یا کیف می‌تواند نقشی بزرگ در تداوم تحصیل دانش آموزان نیازمند ایفاء کند، یادآورشد: امروز، دانش‌آموزان و فرهنگیان با مشارکت در این جشن، نشان دادند که همدلی و نوعدوستی در میان نسل آینده‌ساز این استان زنده و پویاست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد از همه نهادها، اقشار مختلف، فرهنگیان و دانش‌آموزان خواست با مشارکت در این حرکت خداپسندانه، زمینه‌ساز استمرار تحصیل برای همه دانش‌آموزان نیازمند باشند.

رضایی افزود: امیدوارم با دست در دست هم دادن، بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر عدالت آموزشی و رشد علمی فرزندان این استان برداریم.

وی گفت: حدود ۲۷ هزار دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد در استان کهگیلویه و بویراحمد هستند که این قشر از دانش‌آموزان در دهک‌های پایین درآمدی جامعه قرار دارند و تأمین مایحتاج تحصیلی آنها نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها است.

رضایی افزود: خوشبختانه امسال با کمک خیران بیش از ۴۰ هزار بسته نوشت افزار تهیه و بین دانش آموزان نیازمند در استان توزیع شده است.

به گزارش ایلنا، 160 هزار دانش آموز در استان کهگیلویه و بویراحمد مشغول به تحصیل هستند.

