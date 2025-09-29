تولدی دوباره در فوتبال فارس؛
تیم برق شیراز مسیر درخشش را آغاز کرد/فوتبال جای دشمنی و تخریب نیست
باشگاه برق شیراز، نامی که سالها در حافظه فوتبالدوستان بهویژه شیرازیها جاودانه مانده، دوباره به میدان برگشته است؛ برگشتی که نه یک حضور عادی، بلکه تولدی دوباره برای فوتبال این شهر است. پس از سالها انحلال و دوری از صحنه، امروز برق با عزم و انگیزهای تازه پا به لیگ دسته دوم گذاشته تا داستانی جدید بنویسد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل باشگاه برق شیراز امروز ٧مهرماه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: باشگاه برق شیراز بهعنوان قدیمیترین باشگاه فوتبال ایران که فعالیت خود را از سال ۱۳۲۰ آغاز کرده و در سال ۱۳۲۵ به ثبت رسیده است، بار دیگر با برنامهای گسترده در مسیر احیا قرار گرفته است.
عباس حاجیزاده با اشاره به سابقه پرافتخار برق شیراز، از جمله حضور در جام تخت جمشید و قهرمانی در جام حذفی سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ گفت: این باشگاه که سالها به دلیل مشکلات و بدهیها تعطیل شده بود، اکنون با انتقال مالکیت به دکتر غلامزاده و حمایت پیشکسوتان و مسئولان استان، روند بازگشت خود را آغاز کرده است.
حاجیزاده توضیح داد که بدهی سنگین به سه بازیکن خارجی باشگاه که با جریمهها به حدود ۳۷۰ هزار دلار رسیده بود، مهمترین مانع برای فعالیت برق بود. با توافقهای انجامشده و پرداخت حدود ۶۵ هزار دلار، رضایت این بازیکنان جلب شد و فیفا طی نامهای رسمی به فدراسیون فوتبال ایران، مجوز باز شدن پنجره نقلوانتقالات باشگاه را صادر کرد.
مدیرعامل باشگاه برق شیراز با اشاره به اینکه همزمان با این اقدام، فرآیند ساختارسازی حرفهای باشگاه آغاز شد، گفت: بازسازی هویت رسانهای و برندینگ باشگاه، طراحی لوگوی جدید، رونمایی از پیراهن رسمی، راهاندازی تلویزیون اینترنتی و پیگیری ثبت نام باشگاه در میراث فرهنگی و یونسکو بهعنوان «اثر ناملموس»، بخشی از برنامههایی است که برای احیای جایگاه تاریخی برق شیراز در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری در تیمهای پایه و پرورش بازیکنان بومی یکی از اهداف اصلی مدیریت جدید است، گفت: علاوه بر خرید امتیاز تیم بزرگسالان، تیمهای امید و جوانان نیز در لیگ دسته اول فعال شدهاند و تیم زیر ۱۸ سال باشگاه نیز در شیراز آغاز به کار کرده است. همچنین مدارس فوتبال برق شیراز با رویکردی تخصصی و متفاوت نسبت به شیوههای سنتی در سطح استان و جنوب کشور توسعه خواهد یافت. در همین راستا، کمیته استعدادیابی باشگاه در حال تشکیل است تا استعدادهای فوتبالی شناسایی و جذب آکادمی شوند.
حاجیزاده از توافق اولیه با یک مربی هلندی متخصص در فوتبال پایه خبر داد و افزود: این مربی آمادگی حضور در شیراز را دارد اما به دلیل کمبود زیرساختها هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده است. به گفته او، هدف نهایی آکادمی و مدارس فوتبال باشگاه، ایجاد پشتوانه پایدار برای تیمهای اصلی و کاهش هزینهها در سالهای آینده است.
مدیرعامل برق شیراز درباره موضوع زیرساخت نیز گفت: از تیرماه امسال رایزنیهای مختلفی برای تأمین زمین تمرینی آغاز شد؛ مذاکراتی برای در اختیار گرفتن زمینهایی در شیراز و همچنین ایجاد کمپ اختصاصی در منطقه سپیدان انجام شده است. بهعلاوه باشگاه آمادگی خود را برای در اختیار گرفتن ورزشگاه پارس در قالب ماده ۲۷ قانون اعلام کرده و تاکید دارد که با سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند این مجموعه ورزشی را به پایگاه اصلی خود و محلی برای توسعه ورزش فارس تبدیل کند.
وی با اشاره به لزوم ایجاد درآمد پایدار برای بقای باشگاه، تصریح کرد: مدیریت جدید به دنبال یک برنامه جامع اقتصادی است که علاوه بر فروش محصولات هواداری، شامل طرحهای بزرگتر سرمایهگذاری خواهد بود؛ این اقدامات بهگونهای طراحی شدهاند که وابستگی باشگاه تنها به حمایت مالک کاهش یابد و برق شیراز به الگویی نوین برای مدیریت باشگاههای فوتبال کشور بدل شود.
حاجیزاده با اشاره به همدلی مدیران و کادر فنی باشگاه گفت: برق شیراز با پشتوانه تاریخی، ظرفیتهای بومی، حمایت هواداران و تلاش جمعی، آماده بازگشت به جایگاه واقعی خود در فوتبال ایران است و آیندهای روشن پیشروی این باشگاه قرار دارد.
فوتبال جای دشمنی و تخریب نیست
پیشکسوت فوتبال شیراز نیز در این نشست بر لزوم حمایت همگانی از باشگاه برق شیراز تاکید کرد.
غلامحسین پیروانی با قدردانی از زحماتی که برای احیای تیم برق شیراز انجام شده است، گفت: بازگشت برق پس از این همه سال کار سادهای نبود و باید قدر این فرصت را دانست. برخی در آغاز کار مطالبی نوشتند که نادرست و ناراحتکننده بود، اما ما از خدا میخواهیم که قلمها در مسیر حق حرکت کند. فوتبال جای دشمنی و تخریب نیست و همه باید با صداقت و خدا ترسی در کنار این تیم بایستیم.
این پیشکسوت فوتبال خاطرنشان کرد: من و دیگر دوستانم بیش از ۵٠ سال در فوتبال این شهر حضور داشتهایم، اما هرگز بهدنبال تخریب یا منفینگری نبودهایم. امروز نیز همه ما باید هوشیار باشیم و بدانیم که موفقیت برق تنها در گرو همدلی مدیران، تماشاگران، رسانهها، صداوسیما، کادر فنی و بازیکنان است.
پیروانی با بیان اینکه راه پیشروی تیم دشوار است، اظهار داشت: لیگ یک بسیار سختتر از لیگ برتر است. در لیگ برتر تیمها اصولیتر بازی میکنند، اما در دسته یک کار بسیار دشوارتر است و کلانتری هم مسیر سختی پیشرو دارد. مربیگری در دنیا ۵٠ درصد موفقیت و ۵٠ درصد شکست است، بنابراین باید همواره موج مثبت به سرمربی منتقل شود تا تیم بتواند موفق شود.
وی خطاب به رسانهها گفت: نباید با چند خط مطلب منفی فشار مضاعف بر تیم وارد کرد. خبرنگاران و رسانهها باید از دل برای تیم بنویسند. اگر اتحاد چهار رکن اصلی فوتبال یعنی مسئولان، هواداران، کادر فنی و بازیکنان به همراه مطبوعات و صداوسیما شکل نگیرد، تیم به موفقیت نخواهد رسید.
پیروانی با یادآوری تجربه حضور در تیم فجر شهید سپاسی بیان کرد: در سال ۹۶ در نیمفصل رفت تنها ٤ امتیاز داشتیم، اما با حمایت رسانهها، تماشاگران و مسئولان، در نیمفصل برگشت ۳۴ امتیاز گرفتیم و تیم ماندگار شد. امروز هم برق شیراز چنین حمایتی را نیاز دارد.
پیشکسوت فوتبال شیراز افزود: من بیش از ٣٠ سال مربیگری کردهام و میدانم کار کلانتری بسیار سخت است. بنابراین همه باید کمک کنیم و با یک تلخی یا یک شکست ناامید نشویم. موفقیت تنها با اتحاد و حمایت رقم خواهد خورد.
پیروانی در پایان خطاب به مسئولان و رسانهها تاکید کرد: صداقت در رفتار، گفتار و کردار باید اصل کار همه ما باشد. مطبوعات وظیفه بزرگی در همراهی تیم دارند. تیمهای پایه نیز باید سالم و درست ساخته شوند تا آینده برق تضمین شود. امیدوارم با هم قسم شدن همه ارکان، شاهد موفقیت برق شیراز در مسیر جدید باشیم.
هدف ما بازگرداندن برق شیراز به جایگاه اصلی در لیگ برتر است
سرمربی تیم برق شیراز نیز در ادامه این نشست، گفت: بازگشت دوباره این باشگاه پس از سالها غیبت، مسئولیتی بزرگ و چالشی است که با عشق و علاقه به تیم نارنجی برعهده گرفته شده است.
علی اصغرکلانتری با اشاره به حضور پیشکسوتانی مانند غلامحسین پیروانی و استفاده از تجربیات آنها گفت: از آغاز احیای باشگاه، تلاش شده است که از دانش و راهنمایی بزرگان فوتبال شیراز بهرهمند شویم و همزمان با برنامهریزی حرفهای، تیم را آماده رقابت کنیم.
کلانتری توضیح داد: برنامهریزی برای تیم بزرگسالان از١٧ و ١٨ مرداد آغاز شد و در مدت کوتاهی، تمرینات، تستگیری بازیکنان و اردوهای آمادهسازی انجام شد.
وی یادآور شد: در حدود شش هفته توانستیم تیم را جمع و جور کنیم و اکنون با رضایت از ترکیب تیم، آماده مسابقات هستیم.
سرمربی برق شیراز افزود:تیم ما ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان است. حدود ۷۵ درصد از بازیکنان بومی استان فارس هستند و بازیکنان جدید از فوتبال شیراز جذب شدهاند. میانگین سنی تیم حدود ۲۶ و نیم سال است و از بازیکنان ۱۶ ساله تا ۳۹ ساله در ترکیب حضور دارند. تلفیق تجربه و جوانی باعث شده تیم آماده و قدرتمند شود.
کلانتری با اشاره به زمان محدود برای آمادهسازی تیم، تأکید کرد: با وجود کمبود وقت، اردوهای داخلی و تمرینات متعددی برگزار کردیم تا تیمهای بزرگسالان، امید و جوانان آماده شوند. تا کنون حدود نه اردو و شش بازی دوستانه انجام شده و بازیکنان عملکرد خوبی از خود نشان دادهاند.
وی با اشاره به اهداف بلندمدت تیم گفت: هدف ما بازگرداندن برق شیراز به جایگاه اصلی خود در فوتبال ایران است. برنامه ما این است که طی پنج تا شش سال آینده، تیم به لیگ برتر بازگردد و جایگاه بالای جدول را در اختیار داشته باشد. این مسیر تنها با همکاری مدیران، کادر فنی، بازیکنان و هواداران ممکن است.
پایان فصل را با افتخار برای شیراز و باشگاه رقم خواهیم زد
سرمربی تیم امید باشگاه برق شیراز نیز پذیرش هدایت تیم برق شیراز را افتخاری بزرگ دانست و ابراز امیدواری کرد: با حمایت و همکاری همه دستاندرکاران، فصل جاری را با موفقیت و افتخار برای شیراز، استان فارس و باشگاه برق بهپایان برسانند.
علی نصیری با قدردانی از مدیران باشگاه برای اعطای این مسئولیت، اظهار داشت: این مسئولیت سنگین و ارزشمند را با تمام توان پذیرفتهام و امیدوارم بتوانم در خدمت باشگاه بزرگ برق شیراز باشم.
وی گزارشی از روند آمادهسازی تیم ارائه کرد و گفت: از ٢٠ مردادماه بهعنوان سرمربی تیم انتخاب شدم و طی ١٠ تا ١٢ روز نخست، تستگیری از بازیکنان انجام شد. باتوجهبه تعداد زیاد تیمهای رده امید و جوانان در استان و محدودیت ظرفیت استان فارس، نتوانستیم تمام بازیکنان بومی را جذب کنیم. پس از مشورت با مدیران باشگاه، تعدادی بازیکن از استانهای همجوار ازجمله یاسوج، بوشهر و اصفهان به تیم اضافه شدند تا تیمی آماده مسابقات داشته باشیم.
سرمربی تیم امید ادامه داد: با حمایت باشگاه، اردوی ٤ روزهای در اصفهان برگزار و در این اردو بازیهای دوستانهای با تیم بزرگسالان ذوبآهن و تیم بزرگسالان برق شیراز انجام شد. علاوه بر این، ٤ بازی دوستانه دیگر نیز برگزار شد تا روند آمادهسازی تیم به خوبی پیشرود.
وی افزود: اولین مسابقه رسمی ما روز چهارشنبه مقابل تیم سپاهان اصفهان برگزار میشود.
نصیری، گفت: آقای کلانتری تاکید داشتند که تیم دوم باشگاه باید تیم امید باشد و این نگاه ویژه، مسئولیت ما را در تربیت و آمادهسازی بازیکنان برای تیم بزرگسالان سنگینتر میکند.
وی گفت: امیدوارم تیم جوانان نیز در اولین مسابقه خود موفق باشد و تیم بزرگسالان نیز در روز چهارشنبه نتایج خوبی کسب کند.