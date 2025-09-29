خبرگزاری کار ایران
قطع جریان گاز در برخی از مناطق شهر اصفهان

روابط عمومی شرکت گاز اصفهان اعلام کرد: به علت تعمیرات شبکه، جریان گاز در روز سه‌شنبه مورخ ۸ مهرماه ۱۴۰۴ برخی از مناطق شهر اصفهان قطع خواهد شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط‌عمومی شرکت گاز اصفهان اعلام کرد، به اطلاع شهروندان گرامی شهر اصفهان می‌رساند به علت تعمیرات شبکه، جریان گاز در روز سه‌شنبه مورخ 8 مهرماه 1404 در مناطق زیر قطع خواهد شد.

*خیابان آمادگاه، کوچه فتح‌آباد و همچنین بن‌بست‌های منتهی به آن (سوره، لاله، راستی و نور) و هتل‌های عباسی و سفیر از ساعت 08:00 صبح لغایت 22:00

*خیابان کاوه، خیابان شهید کرمی، حدفاصل خیابان گلستان تا خیابان ابوریحان از ساعت 08:00 صبح لغایت 19:00

ضمن تشکر از مساعدت و همراهی مشترکان، تقاضا می‌شود در این مدت شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارید.

 

