به گزارش ایلنا از اصفهان، به غیر از پهپاد و ربات‌ آتش‌نشان، ربات غواص، نردبان ۶۴ متری و سامانه‌های هوشمند سخت‌افزاری از دیگر پروژه‌هایی بود که به این مناسبت رونمایی شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در این مراسم رونمایی از موارد نامبرده گفت: تحولی بی‌سابقه‌ای در مهندسی حریق و عملیات اطفا در کشور رخ داده است.

امید باقری اضافه کرد: الکترونیکی کردن آمار و تجهیزات تخصصی برای رصد ستاد فرماندهی، استفاده از اینترنت اشیا برای پایش آب خودروها، صدور غیرحضوری گواهی حریق و حوادث، بررسی آنلاین نقشه‌های اطفا و مدیریت دود، برقراری ارتباط محلی نیروهای عملیاتی در سطح و زیرزمین، آموزش غیرحضوری شهروندان، شبیه‌سازی اطفا با عینک واقعیت افزوده و راه‌اندازی نمایشگاه مجازی آتش‌نشانی از جمله اقداماتی است که برای ارتقای خدمت رسانی به مردم انجام داده‌ایم.

به گفته مدیرعامل آتش‌نشانی اصفهان، نردبان رونمایی شده از جمله معدود نردبان‌های بلند کشور است و ربات‌های جدید نیز نقش ویژه‌ای در شتاب‌دهی به عملیات‌ها خواهند داشت.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن دفتر گزارش‌های عملیات‌ها گفت: بر همین اساس، ابعاد مختلف حادثه به صورت برخط (آنلاین) تحلیل می‌شود و قابل ارائه خواهد بود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۱۶ هزار عملیات امداد و نجات و اطفای حریق انجام شد و جان بیش از هفت هزار شهروند حادثه دیده نجات یافت.

