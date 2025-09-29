اجرای طرح «کمربندی شرق اصفهان» با تامین منابع مالی

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا قاری قرآن افزود: پروژه کمربندی شرق اصفهان به عنوان یک پروژه کلان، ویژه و شاخص، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های عمرانی استان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: ۲ گام (فاز) از این پروژه که از سال ۱۳۷۷ آغاز شد، به بهره‌برداری رسیده و قطعه ۳۰ کیلومتری این محور از محدوده شهر باغبادران تا پس از بهارستان و شهرضا نیز با سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی نیمه‌دولتی تعریف شده است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به تاریخچه این پروژه افزود: عملیات اجرایی از ابتدا با چندین پیمانکار در بخش‌های مختلف از جمله احداث پل آغاز شد، اما به دلایل مختلف به ویژه مشکل در تأمین منابع مالی و افزایش هزینه‌های اجرایی، با رکود جدی مواجه گردید به طوری که در طول سال‌ها تنها حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

وی در ادامه به نقطه عطف احیای این پروژه اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با پیگیری‌های انجام شده در سطح کلان استان و با توجه به اینکه شهرداری‌ها نیز از سهامداران اصلی هستند، پیشنهاد تغییر سهم مالی از ۳۰-۷۰ (۳۰ درصد دولت و ۷۰ درصد استان) به ۵۵-۴۵ (۵۵ درصد دولت و ۴۵ درصد استان) ارائه و مصوب شد که این تصمیم زمینه‌ساز تحرک مجدد پروژه گردید.

معاون استاندار اصفهان با بیان اینکه برنامه‌ریزی فشرده‌ای با مشاوران انجام شد، اظهار داشت: برآورد مالی پروژه بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال شد که سهم استان ۲۵ هزار میلیارد ریال (۲.۵ همت) و سهم دولت نیز ۲۵ هزار میلیارد ریال (۲.۵ همت) تعیین شده است.

وی از آغاز به کار مجدد پروژه در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون این پروژه با تمام توان در حال اجراست.

قاری قرآن گفت: حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال مصالح از جمله آسفالت و سیمان به پروژه تزریق شده و استان نیز سهم خود را از طریق منابع داخلی و سازمان همیاری تأمین کرده است.

وی اضافه کرد: بر اساس توافق، دولت نیز تا پایان سال جاری، سهم خود را در قالب دو قسط تامین خواهد کرد.

معاون عمرانی استاندار اصفهان با تأکید بر اهمیت ملی این پروژه تصریح کرد: کمربندی شرق اصفهان، حلقه گمشده کریدور آزادراهی شمال به جنوب کشور است و با تکمیل این پروژه، مسیر آزادراهی از شمال تا جنوب کشور به طور کامل برقرار می‌شود.

وی بیان کرد: این امر موجب می‌شود حجم عمده ترافیک عبوری که پیش از این مجبور بود از داخل شهر اصفهان عبور کند، از مسیر جدید هدایت شده و مشکلات ترافیکی و آلودگی هوای شهر کاهش یابد.

قاری‌قرآن در مورد زمانبندی افتتاح گفت: از مجموع ۳۰ کیلومتر، ۴ کیلومتر در محدوده کوهپایه نیازمند تمهیدات زیست محیطی است که مجوزهای آن اخیراً اخذ شده و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در گام نخست، بخش ۲۶ کیلومتری مسیر اصلی به همراه یک قطعه چهار کیلومتری دسترسی تا سه‌راهی مبارکه را آماده و افتتاح کنیم.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود این پروژه شاخص در ابتدای سال آینده به بهره‌برداری برسد.

