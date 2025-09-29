طرح نوآورانه پست عشایری در فارس راه اندازی شد

به گزارش ایلنا، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس هم با اشاره به حضور در جمع عشایر با لباس‌های زیبا و صنایع دستی و سنتی اصیل این قشر شریف و تاثیر گذار در حوزه مختلف جامعه از جمله اقتصادی اظهار داشت: این صحنه در سیاه چادر‌های عشایر خاطرات زیبایی را برایم تداعی می‌کند.

محمود رضایی کوچی گفت: عشایر نسبت به جوامع شهری و روستایی از نظر دسترسی به خدمات پستی فاصله داشتند که با راه‌اندازی کد پستی ویژه مختص این قشر از جامعه، این فاصله کاهش می‌یابد.

معاون استاندار فارس با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور رییس امور عشایر ایران، در مورد مشکلات عشایر فارس خاطرنشان کرد: در آن جلسه تصمیماتی اتخاذ شد که پیگیری‌های لازم برای اجرایی شدن آنها در دست انجام است.

رضایی تصریح کرد: زمان نقش مؤثر جامعه عشایر، با توجه به جنگ دوازه روزه اخیر و شرایط اقتصادی حاکم در عرصه اقتصادی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آنان در حوزه‌هایی مانند تولید صنایع دستی، محصولات دامی و دانش بومی فرا رسیده است.

معاون هماهنگی عمرانی استانداری فارس با بیان اینکه بسیاری از بزرگان و مسئولان کشور و استان از جامعه عشایر هستند، ابراز امیدواری کرد: این بزرگان بتوانند نقش موثری در توسعه جامعه عشایری با توجه به داشته‌های آنها داشته باشند.

رضایی اظهار امیدواری کرد تا ماه‌ها و سال‌های آینده در فارس شاهد اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مختلف برای عشایر خواهیم بود.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری فارس نیز با اشاره به خدمات رسانی موفق شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های مردم نهاد جامعه عشایری نیز اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی جوامع عشایری، نبود شبکه پستی مناسب بود.

قلی پور، افزود: اگرچه ممکن است در زمینه سوخت و سایر خدمات با چالش مواجه باشیم، اما داشتن کدپستی از حداقل‌های جامعه عشایر نسبت به جوامع شهری و روستایی بود.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری فارس با بیان این که خوشبختانه مدیریت امور عشایر به یکی از فرزندان شجاع همین جامعه از جمله فارس سپرده شده، تصریح کرد: این امر منجر به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای‌های مناسب در سطح ملی برای رفع این نیاز‌ها براساس بررسی‌ها و شناخت جامعه عشایر رقم خواهد خورد.

قلی پور از سازمان امور عشایر ایران به دلیل محقق کردن این رویداد مهم تقدیر کرد و گفت:جامعه عشایر قشری کم‌توقع، اما تولیدکننده و مرزبان واقعی کشور محسوب می‌شوند.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری فارس در پایان با اشاره به عملکرد اتحادیه‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات در زمینه نهاده‌های دامی، توانستیم تا حد امکان در سطح کشور خرید‌هایی انجام داده و در اختیار عشایر قرار دهیم و امیدواریم با همکاری نهاد‌هایی مختلف، بهترین خدمات را ارائه کنیم.

مدیرکل پست استان فارس نیز با اشاره به اجرای پایلوت این طرح در فارس، گفت: شرکت ملی پست تمام توان خود را برای ارائه خدمات مطلوب به این جامعه مولد و تاثیرگذار به کار خواهد گرفت.

روح الله عباسی نقش صنعت پست در توسعه تجارت الکترونیک برای جامعه عشایر را حیاتی خواند و افزود: تجارت الکترونیک بخش عظیمی از اقتصاد دیجیتال را تشکیل می‌دهد و جامعه مولد عشایر می‌تواند در این حوزه نقش موثری ایفا کند.

مدیرکل پست فارس تصریح کرد: ما تلاش داریم تولیدات جامعه عشایر را به سمت فروش الکترونیکی هدایت کنیم. اولین قدم در این مسیر، پذیرش مرسولات پستی در تمام نقاط استان است.

عباسی با اشاره به گسترش شبکه تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، خاطرنشان کرد: اکنون امکان دسترسی عشایر به خدمات الکترونیک فراهم شده و باید بتوانند کالا‌های خود را به فروش رسانده و خریدهایشان را دریافت کنند.

وی تأکید کرد: امروزه بسیاری از خدمات بانکی و دولتی بر اساس کدپستی ارائه می‌شوند و ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا کدگذاری جوامع عشایری نیز به زودی محقق شود.

عبدالحمید کریمی مدیرکل امور عشایر استان فارس هم در این مراسم با اشاره به آغاز فرآیند اختصاص کد پستی به عشایر مطابق با شرایط زندگی آنان، نیز گفت: از دوره مدیریت اقای دکتر میرزاوند در سازمان امور عشایر ایران، این موضوع به طور مستمر پیگیری می‌شد که تاکنون محقق نشده بود.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی پست عشایری با ایده‌ای نو و پس از یک بازدید میدانی رییس سازمان امور عشایر کشور شکل گرفت، تصریح کرد: مدیرکل پست استان نیز با همدلی و همراهی، زمینه‌ساز اجرای این طرح در استان فارس شدند.

کریمی از اجرای پایلوت این طرح در ۷ استان کشور خبر داد و گفت: این طرح ابتدا در استان فارس و با همکاری اداره کل پست آغاز شده و پس از انجام آزمایش‌های لازم، در آینده نزدیک به صورت ملی اجرا خواهد شد.

