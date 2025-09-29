خبرگزاری کار ایران
با حکم استاندار قم؛

صادق چهرقانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم شد

با حکم مهندس اکبر بهنام جو استاندار قم، صادق چهرقانی به عنوان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم منصوب شد.

به گزارش ایلنا، در مراسمی با حضور  مرتضی حیدری معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم و برخی دیگر از مسئولان استانی، صادق چهرقانی فعال رسانه ای شناخته شده استان قم، به عنوان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم منصوب شد.

پیش از این محمدجواد مختاری سرپرست این اداره کل بود و اکنون جای خود را به صادق چهرقانی داد.

صادق چهرقانی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای شناخته شده در سطح ملی و استان قم است و سابقه فعالیت در رسانه های مختلف ملی و استانی را در کارنامه دارد.

سالها مسئولیت دفتر نمایندگی خبرگزاری ایلنا در استان قم، راه اندازی و مدیرمسئولی هفته نامه قم بزرگ و پایگاه خبری کارگر ایرانی، همکاری چندساله با خبرگزاری حوزه، خبرگزاری خبرآنلاین، خبرگزاری شفقنا، روزنامه های سراسری اعتماد، آرمان ملی، توسعه ایرانی و...، بخشی از سوابق صادق چهرقانی در رسانه های مختلف ملی و استانی است.

کسب عنوان خبرنگار برتر بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، کسب عنوان خبرنگار برتر کارگری استان قم در سال 1393 و کسب عناوین مختلف دیگر در رویدادهای مختلف رسانه ای، بخشی از کارنامه صادق چهرقانی به شمار می رود.

