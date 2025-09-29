خبرگزاری کار ایران
کشف نقره قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی

کشف نقره قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی
کد خبر : 1693214
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده مرزبانی آذربایحان غربی از کشف ۶ کیلوگرم شمش‌های نقره قاچاق توسط مرزبانان هنگ مرزی خوی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار محمد احمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل کشور، عوامل پست کنترل مستقر در پایانه مرز رازی در حین بازرسی خودروهای ورودی به کشور با استفاده از مهارت های مرزبانی به یک دستگاه خودروی ون مشکوک و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

وی در ادامه افزود: پس از بازرسی دقیق خودروی مذکور، تعداد ۶ عدد شمش نقره یک کیلویی جمعا به وزن ۶ کیلوگرم که به صورت ماهرانه در قسمت های مختلف خودرو جاساز شده بود، کشف شد.

فرمانده مرزبانی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش شمش های نقره را ۱۴ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از  سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

 

