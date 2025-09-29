خبرگزاری کار ایران
۲۲۰ زندانی البرزی از خدمات مشاوره حقوقی رایگان بهره‌مند شدند

۲۲۰ زندانی البرزی از خدمات مشاوره حقوقی رایگان بهره‌مند شدند
مدیرکل زندان‌های البرز گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، ۲۲۰ زندانی در استان از خدمات مشاوره حقوقی رایگان بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اصغر فتحی با عنوان اینکه ۲۲۰ زندانی البرزی از خدمات مشاوره حقوقی رایگان بهره‌مند شدند، اظهار کرد: مشارکت اداره‌کل زندان‌های استان البرز و کانون و مرکز وکلای دادگستری این استان، ۹۷ نفر از وکلای پایه یک دادگستری با حضور در زندان‌های البرز به ارائه خدمات مشاوره حقوقی به زندانیان پرداختند.

مدیرکل زندان‌های استان البرز، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: این خدمات در راستای اجرای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز و با مشارکت وکلای استان، در قالب میز خدمت در زندان‌ها ارائه شد.

وی با قدردانی از حضور خیرخواهانه وکلای دادگستری استان افزود: هدف از برپایی میز خدمت، صیانت از حقوق شهروندی زندانیان و افزایش آگاهی‌های حقوقی آن‌هاست که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات قضایی و تسهیل رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشد.

