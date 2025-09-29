مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس معارفه شد؛
بازتعریف جایگاه روابط عمومی بهعنوان آینهدار امید و آگاهی در جامعه
با تکریم محمدجواد برزگر مدیر کل پیشین روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس، حسن دهقان طی مراسمی معارفه شد و رسماً سکان این اداره کل را به دست گرفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس در این مراسم که با حضور مشاور عالی و رئیس حوزه استاندار، مدیران کل ستادی استانداری و جمعی از مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، سید احمد احمدیزاده، از خدمات محمدجواد برزگر قدردانی کرد و ورود حسن دهقان را به عرصه این مسئولیت تبریک گفت.
احمدی زاده با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا و ایثارگران و رزمندگان، این هفته را فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد رزمندگان و شهیدان دانست و تأکید کرد: خاطرات این ایام باید زنده بماند؛ چرا که رشادتهای رزمندگان اسلام در ایام دفاع مقدس و ایام جنگ دوازده روزه یادآور رشادتهای فرزندان این مرز و بوم است که کمتر به آن پرداخته شده است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه روابط عمومی جایگاه تشریفاتی ندارد، تصریح کرد که برخی مدیران اجرایی هنوز نگاه تشریفاتی به روابط عمومی دارند، در حالی که امکانات و نیروی انسانی در این حوزه بسیار مهم است.
مشاور عالی و رئیس حوزه استاندار تأکید کرد: باید مدیران را متقاعد کنیم که روابط عمومی، چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای دولت است و این باور باید در مدیران نهادینه شود.
احمدیزاده تعامل و ارتباط مستمر با رسانهها و حوزههای خبری استان، مقابله با موج ناامیدی و یأس که دشمنان بر آن تمرکز کردهاند و انتشار اخبار امیدبخش، نشاطآور و اطلاعرسانی هدفمند را از جمله انتظارات خود از روابط عمومیها بیان کرد.
وی همچنین بر ضرورت برنامهریزی برای ارتباط با فعالان اجتماعی، نخبگان و گروههای مرجع در حوزه روابط عمومی تأکید کرد و گفت: این اقشار باید در جریان عملکرد دولت و مدیریت ارشد استان قرار گیرند تا بستر لازم برای مشارکت مردم بیش از پیش فراهم شود.
وی با بیان اینکه در کنار اطلاعرسانی، وظیفه تبیین سیاستها، برنامهها و دستاوردهای دولت و حاکمیت نیز بر عهده روابط عمومیهاست و با اشاره به ظرفیتهای اصیل استان فارس، افزود: افزودن پسوند امور بینالملل به روابط عمومیها میتواند در معرفی برند فارس در سطح ملی و بینالمللی مؤثر باشد و نقش مهمی در جذب سرمایهگذار خارجی ایفا کند.
احمدیزاده استفاده از ابزارهای نوین و هوشمند را لازمه تحول در روابط عمومی دانست و گفت: با تقویت خلاقیت فردی و تیمی، موفقیت روابط عمومیها تضمین میشود.
وی پیشنهاد داد که هر شش ماه یکبار ارزیابی عملکرد ادارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی انجام شود و در جلسات شورای اداری، از روابط عمومیهای منتخب تقدیر به عمل آید چرا که این اقدام موجب برجسته شدن جایگاه روابط عمومی خواهد شد.
احمدیزاده در پایان بار دیگر از تلاشهای محمدجواد برزگر تقدیر کرد و گفت: روابط عمومیها انعکاسدهنده دستاوردها و تلاشهای دولت و دستگاههای حاکمیتی هستند و همه دستگاههای اجرایی باید در این مسیر روابط عمومی را همراهی کنند.
در ادامه مراسم، حسن دهقان سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استان با تأکید بر اهمیت نقش روابط عمومی در ایجاد امید و آگاهی گفت: که مطابق دیدگاههای استاندار، امنیت روانی، ستون نامرئی انسجام اجتماعی است و وظیفه روابط عمومی همراهی با دستگاههای حاکمیتی در ایجاد انسجام و برقراری آرامش در سطح جامعه است.
وی بر ضرورت بازگرداندن مرجعیت رسانهای تأکید کرد و گفت: کسانی که میتوانند در این مسیر نقش ایفا کنند باید به میدان بیایند.
وی تدوین نظام مسائل روابط عمومیهای استان را اولویت اول خود برشمرد و تصریح کرد: برای مقابله با جنگ رسانهای که آرامش و اتحاد مردم را نشانه گرفته است به تمهیدات و امکاناتی در روابطعمومیها نیاز داریم که باید مدیران دستگاهها نسبت به تأمین آن گامهای بلندی بردارند.
دهقان با قدردانی از حسن نظر و اعتماد استاندار فارس و ظرفیت کمنظیرِ وی به عنوان چهرهای در تراز ملی، خواستار بهرهبرداری از این ظرفیت در فضای اطلاعرسانی استان شد.
وی در پایان تأکید کرد: ظرفیتهای استان را نباید فراموش کرد و مدیران دستگاههای اجرایی باید دراجتماعات مردمی و سازمانهای مردمنهاد حضور یابند، سخن بگویند و گزارش عملکرد ارائه دهند تا ارتباط مستقیم با جامعه برقرار شود.
در این جلسه محمدجواد برزگر مدیرکل پیشین روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس، با قدردانی از اعتماد حسینعلی امیری استاندار فارس و حمایتهای مشاور عالی و رئیس حوزه استاندار، از همراهی و تلاشهای همکاران روابط عمومی تشکر کرد.
وی با ابراز خرسندی از انتخاب حسن دهقان به عنوان مدیرکل جدید، او را چهرهای رسانهای، نویسنده، اهل فارس و دلبسته به شیراز معرفی کرد.
برزگر همچنین از شورای هماهنگی روابط عمومی استان فارس بابت مشورتهای سازنده و آمادگی برای انتخابات هیئت رئیسه تشکر کرد و گفت: تلاش کردیم گفتمان روابط عمومی همراستا با منویات استاندار فارس شکل گیرد.
وی با تأکید بر دشواریهای حرفه روابط عمومی، آن را عرصهای شبانهروزی و نیازمند صرف انرژی دانست و از همکاران خواست با صداقت و همدلی، مدیرکل جدید روابط عمومی را همراهی کنند.