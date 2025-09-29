لکه گیری محورهای مواصلاتی کوثر با ۷۸۰ تن آسفالت سرد و گرم

به گزارش ایلنا، جعفر بابائیان در بازدید از محور سرچم اظهار کرد: در ۶ ماهه گذشته ۲۴ کیلومتر از حدفاصل تونلهای محور اردبیل – سرچم و محدوده سراهی فاراب لکه گیری و روکش آسفالت شده است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت راهداران در طول محورهای اصلی، فرعی و روستایی ۱۰ هزار مترمکعب عملیات ریزش برداری انجام داده اند، افزود:در این مدت ۱۲ کیلومتر از شانه سازی و رفع اختلاف سطح آسفالته راه با شانه در محور شریانی اردبیل – سرچم انجام شده است.

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان کوثر خط کشی ۲۰۶ کیلومتر از راههای اصلی این شهرستان را توسط راهداران یادآور شدو گفت: راهداران با استفاده از ۷۸۰ تن آسفالت سرد و گرم محورهای مواصلاتی شهرستان کوثر را لکه گیری کرده اند.

بابائیان از اجرای بیش از ۱۶ کیلومتر عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی در راههای روستایی گل قشلاق، گیوی – سکرآباد، نی احمد بیگ – هواشانق، اوچبلاغ و اسفرنجان خبرداد و ادامه داد: در ۶ ماهه گذشته بطول ۱۲ کیلومتر عملیات روشنایی طولی در محدوده تونلهای دوازده گانه و محدوده گردنه کجل اجرا شده است.

وی به پاکسازی ۹۸۰ کیلومتر کانالهای طرفین راه در محورهای مواصلاتی شهرستان کوثر اشاره کرد و افزود: راهداران از ۱۲ دستگاه سیستم روشنایی تونل و همچنین ۸ مورد روشنایی نقطه ای بطور مستمر نگهداری کرده اند.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان کوثر حفاظت و صیانت از حریم راه‌ها را به عنوان سرمایه ملی خط قرمز راهداری دانست و اضافه کرد: جهت جلوگیری از تجاوز به حریم راهها تاکنون۱۳۰ مورد اخطار کتبی به متخلفان ابلاغ شده، ۴۲۰ کیلومتر از حریم راه‌ها پاکسازی و آزاد سازی شده و ۳۰ عدد از تابلوهای تتبلیغاتی غیر مجاز برچیده شده است.

بابائیان گفت:در ۶ ماهه گذشته جهت آگاهی دهی به رانندگان بریا رعایت قوانین راهور در جاده ۱۰۶ متر مربع تابلوهای اطلاعاتی در راه‌های شهرستان کوثر تعمیر و نصب شده است.

