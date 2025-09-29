نجات جان ۱۵۲۷ نفر توسط آتشنشانان کرمانشاه
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، از نجات یک هزار و ۵۲۷ نفر طی ۲ هزار و ۵۴۰ عملیات اطفای حریق و امداد و نجات در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، آتشپاد سعید قادری، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ضمن تبریک روز آتشنشان به تمامی نیروهای تلاشگر و گرامیداشت یاد شهدای این سازمان، از انجام ۲ هزار و ۵۴۰ عملیات اطفاء حریق و امداد و نجات توسط آتشنشانان این شهر طی ماهه نخست سالجاری خبر داد.
وی اظهار کرد: از مجموع این عملیاتها، ۹۹۴ مورد مربوط به حوادث آتشسوزی و یک هزار و ۵۴۶ مورد عملیات امداد و نجات بوده است.
رئیس سازمان آتشنشانی کرمانشاه افزود: در این عملیاتها یک عزار و ۵۲۷ نفر نجات یافتند، ۱۸۳ نفر مصدوم شدند و متأسفانه ۳۴ نفر جان خود را از دست دادند. همچنین ۶ نفر از آتشنشانان در حین عملیات دچار مصدومیت شدند.وی با اشاره به نقش حفاظتی آتشنشانان در برگزاری مراسم ملی، مذهبی و ورزشی، گفت: طی ۶ ماهه سپری شده از سال جاری، ۱۷۹ مورد استقرار حفاظتی انجام شده است.
رئیس سازمان آتشنشانی کرمانشاه در خصوص نیازهای این سازمان نیز، بیان کرد: با توجه به افزایش ساخت و ساز ساختمانهای بلندمرتبه در کلانشهر کرمانشاه، تأمین خودروی نردبان ۶۴ متری یکی از ضروریات مهم ماست.
وی در پایان، تصریح کرد: سازمان آتشنشانی کرمانشاه با ۱۱ ایستگاه فعال و ۲۰۰ نیروی عملیاتی، بهصورت شبانهروزی و با شماره تماس ۱۲۵ آماده خدمترسانی به شهروندان عزیز است.