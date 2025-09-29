افزایش محسوس روزهای غبارآلود در کرمانشاه

سعید دزفولی‌نژاد در گفت و گو با ایلنا، در تشریح جزئیات این موضوع اظهار داشت: بیشترین تعداد روزهای آلوده در این مدت به ایستگاه قصرشیرین اختصاص داشت؛ به‌گونه‌ای که ۴۹ روز غبارآلود به ثبت رسیده که از این میان ۴۰ روز در وضعیت هشدار، دو روز در شرایط اضطرار و هفت روز در وضعیت بحرانی قرار داشت.

وی افزود: در مرکز استان، یعنی شهر کرمانشاه نیز در شش ماهه نخست امسال ۲۶ روز هوای غیراستاندارد ثبت شده که شامل ۲۱ روز هشدار، دو روز اضطرار و سه روز بحران بوده است. این آمار نسبت به سال گذشته که تنها ۱۸ روز هوای ناسالم در این شهر گزارش شده بود، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

به گفته مدیرکل محیط زیست استان، سایر نقاط کرمانشاه نیز از گرد و غبار در امان نبوده‌اند؛ چنان‌که سرپل‌ذهاب ۳۷ روز، پاوه ۲۱ روز، اسلام‌آبادغرب هفت روز و کنگاور ۲۲ روز هوای ناسالم را پشت سر گذاشته‌اند.

دزفولی‌نژاد با مقایسه آمار سال گذشته یادآور شد: در همان بازه زمانی، اسلام‌آبادغرب هفت روز، سرپل‌ذهاب ۱۵ روز، قصرشیرین ۱۳ روز، پاوه ۱۵ روز و کنگاور ۴۸ روز آلودگی هوا را تجربه کرده بودند.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون کانون گرد و غبار در داخل استان شناسایی نشده است، خاطرنشان کرد: منشأ اصلی این پدیده خارجی است و عمدتاً از نوار مرزی وارد کرمانشاه شده و سلامت ساکنان و زیست‌بوم منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این مقام مسئول هشدار داد که تداوم چنین شرایطی نه تنها بر زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد، بلکه می‌تواند در بلندمدت آثار جبران‌ناپذیری بر سلامت عمومی و محیط زیست برجای بگذارد.

