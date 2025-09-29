انسداد ۹۸ حلقه چاه غیرمجاز در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی دادستان کرمانشاه، روز دوشنبه هفتم مهر در جمع خبرنگاران، با اشاره به آسیب‌رسانی چاه‌های غیرمجاز به منابع آب‌های زیر زمینی، اظهارکرد: به این منظور تشدید برخورد با چاه‌های غیرمجاز در کرمانشاه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز است، افزود: تاکنون تعداد زیادی از چاه‌های غیرمجاز در سطح استان شناسایی و بخشی از آنها مسدود شده‌اند.

وی با اشاره به انسداد ۹۸ حلقه چاه غیرمجاز در سطح شهرستان کرمانشاه طی روز گذشته ۶ مهر، گفت: این چاه‌ها مجهز به دستگاه‌های پمپاژ آب بودند و به صورت غیرقانونی از منابع آبی برداشت می‌کردند.

کریمی اضافه کرد: با مسدود شدن این ۹۸ حلقه چاه، از برداشت غیرمجاز ۵.۵ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی جلوگیری شد.

وی در ادامه با تاکید بر برخورد قاطعانه با هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی و برداشت غیرمجاز از منابع آب‌ زیرزمینی، گفت: دستگاه قضائی استان با جدیت تمام از هرگونه تخلف در زمینه برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی جلوگیری خواهد کرد.

دادستان کرمانشاه افزود: این اقدام تنها یکی از گام‌های پیشگیرانه و قضایی است که برای مقابله با بحران‌های آبی و حفاظت از محیط زیست برداشته شده است.

وی با بیان اینکه مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز بخشی از اقدامات مستمر در راستای مقابله با بحران‌های آبی و حفظ منابع آبی برای نسل‌های آینده است، افزود: با توجه به وضعیت اقلیمی و جغرافیایی استان کرمانشاه، مدیریت بهینه منابع آب از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

وی گفت: دادستانی کرمانشاه در کنار سایر نهادهای ذیربط، همچنان به نظارت دقیق و برخورد با تخلفات در این زمینه ادامه خواهد داد.

