نماینده قزوین در مجلس:
سند خوشنویسی در کشور تهیه شود
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: تهیه سند خوشنویسی در سطح کشور یک ضرورت است و قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی میتواند محلی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در قالب برنامه ملی باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فاطمه محمدبیگی ظهر امروز در نشست رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مسئولان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی استان قزوین اظهار کرد: قزوین پایتخت هنر خوشنویسی است، اما هیچگاه چشم انداز و برنامه ویژه ملی برای ارزش نهادن به آن وجود نداشته و امروز از کمیسیون فرهنگی میخواهیم تا سند خوشنویسی در سطح کشور تهیه شود و رویدادهای فرهنگی و هنری در قالب برنامه ملی با بودجه ویژه اختصاصی در استان قزوین برگزار شود.
وی اضافه کرد: کتابهای خوشنویسی و قلمدانهای قزوین در بازارهای بغداد دیده میشود و این نشان میدهد که هنر خوشنویسی میتواند قزوین را در قلب تمدنهای دیگر جا دهد.
محمدبیگی تصریح کرد: طرح گسترش و توسعه حرم مطهر امامزاده حسین (ع) چندین سال است که مطرح شده اما این طرح از بودجه ملی در مجلس شورای اسلامی حذف شد که خواهشمندیم کمیسیون فرهنگی کمک کند تا برای توسعه این موضوع ردیف اختصاصی گذاشته شود.
به گفته این مسوول، کمبود سینما و نیمه کاره بودن تالار شهر نیاز به کمک و همراهی ملی دارد و قزوین امروز فاقد تالار ویژه در حوزه فرهنگ و هنر است، در حالی که بیشترین نویسندگان شاعران و مفاخر هنری و فرهنگی را دارد.
وی افزود: قزوین در حوزه ورزش بالاتر از سرانه کشور و در بیش از 30 رشته ورزشی قهرمانها، استعدادهای المپیکی و جهانی دارد اما تعداد مکانهای ورزشی ما به خصوص برای بانوان بسیار کم بوده و نیاز است تا به این موارد نیز توجه شود.
محمدبیگی بیان کرد: زمین کتابخانه مرکزی قزوین در حال حاضر واگذار شده و وضعیت کتابخانههای عمومی آنچنان که باید مناسب این جمعیت نیست و نیاز است تا به این موارد نگاه ویژهای داشته باشیم.
وی ادامه داد: قزوین در حوزه دانش بنیان، نرم افزار و دنیای چند رسانهای بهترین و دارنده جایزه سیمرغ جلوههای بصری است، اما در تامین زمین هم دچار مشکل هستیم و باید شهرک چند رسانهای را در پارک علم و فناوری راهاندازی کنیم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قزوین موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی دارد و میتواند میزبان بسیاری از رویدادهای فرهنگی اجتماعی و ورزشی کشور باشد و نیاز است تا کمکهای ویژهای در این حوزه صورت گیرد.