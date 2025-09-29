خبرگزاری کار ایران
سرانه مصرف همدانی‌ها در تابستان کاهش یافت

سرانه مصرف همدانی‌ها در تابستان کاهش یافت
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از ثبت کاهش سرانه مصرف آب در استان، خبر داد و گفت: با وجود گرمای بی‌سابقه تابستان امسال، مدیریت منابع و برنامه‌ریزی‌ها مانع افزایش مصرف و قطعی آب شد.

به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاری‌فر اظهار کرد: میانگین مصرف روزانه آب در شش ماه نخست امسال به طور متوسط ۲۰۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز بوده است، در حالی که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۲۰۴ لیتر در شبانه‌روز بودبود.

بختیاری‌فر مهم‌ترین علت تغییرات مصرف آب را گرمای بی‌سابقه هوا و در مقابل، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف عنوان کرد و ادامه داد: این دو عامل در نهایت منجر به ایجاد توازن و ثبت کاهش یک درصدی مصرف شد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ برنامه‌ای برای قطع آب در شش ماهه دوم سال وجود ندارد، تصریح کرد: هدف ما مدیریت منابع و تأمین پایدار آب در استان است. با توجه به پیش‌بینی کاهش بارش در سال جاری، اهمیت مدیریت مصرف بیش از گذشته احساس می‌شود.

 

