ارتفاعات باغان خراسانشمالی دچار آتش سوزی شد
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسانشمالی گفت: عرصه های طبیعی در ارتفاعات باغان شهرستان شیروان در گستره وسیع دچار آتش سوزی شده است.
به گزارش ایلنا، علی گودرزی شامگاه یکشنبه اظهار کرد: این حادثه ساعتی پیش گزارش شده و مراتع در ارتفاعات کوههای بالاسر باغان شیروان طعمه حریق شده است.
وی افزود: ۱۰۰ نفر از عوامل مختلف نیروهای محلی، منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و جمعیت هلال احمر در منطقه حضور دارند.
گودرزی با بیان اینکه مهار آتش در دست انجام است، گفت: تاکنون پنج هکتار از عرصه ها دچار آتش سوزی شده است.
گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی ۲ میلیون و ۳۳ هزار و ۳۶ هکتار است که از این وسعت یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مرتع، بیش از ۱۸۳ هزار هکتار بیابان و ۴۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار جنگل است.