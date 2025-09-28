خبرگزاری کار ایران
ارتفاعات باغان خراسان‌شمالی‌ دچار آتش سوزی شد
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان‌شمالی گفت: عرصه های طبیعی در ارتفاعات باغان شهرستان شیروان در گستره ‌وسیع دچار آتش سوزی شده است.

به گزارش ایلنا، علی گودرزی  شامگاه یکشنبه  اظهار کرد: این حادثه ساعتی پیش گزارش شده و مراتع در ارتفاعات کوه‌های بالاسر باغان شیروان طعمه حریق شده است.

وی افزود: ۱۰۰ نفر از عوامل مختلف نیروهای محلی، منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و جمعیت هلال احمر در منطقه حضور دارند.

گودرزی با بیان اینکه مهار آتش در دست انجام است، گفت: تاکنون پنج هکتار از عرصه ها دچار آتش سوزی شده است.

گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی ۲ میلیون و ۳۳ هزار و ۳۶ هکتار است که از این وسعت یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مرتع، بیش از ۱۸۳ هزار هکتار بیابان و ۴۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار جنگل است.

