برای انتخابات شوراها؛
اعضای ستاد انتخابات گیلان منصوب و معرفی شدند
اعضای ستاد و روسای کمیتههای ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در گیلان معرفی شدند.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس استاندار گیلان در احکام جداگانه، اعضا و روسای کمیتههای ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را منصوب و معرفی کرد.
بر این اساس؛ علی باقری بهعنوان رئیس ستاد انتخابات استان، محمدرضا محسنی بهعنوان دبیر و عضو ستاد، آرش فرزامصفت بهعنوان رئیس کمیته پشتیبانی و مالی و عضو ستاد، مجید هاشمپور بهعنوان رئیس کمیته اطلاعرسانی و عضو ستاد، مهدی مهرجو بهعنوان رئیس کمیته حراست و عضو ستاد، سجاد عبداللهیان بهعنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات و عضو ستاد و امیر حسنزاد رئیس ثبت احوال استان بهعنوان عضو ستاد انتخابات استان گیلان منصوب شدند.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور از جمله استان گیلان، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.