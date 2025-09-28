معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی:
تمامی پروژههای مسکن دارای حساب مالی مشخص هستند
گزارشهای دستگاههای نظارتی موجود است و در صورت بروز تخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی با اشاره به برخی گزارشها در رسانههای خارجی از برخی متقاضیان مسکن انتقاد کرده و گفت: اگر موضوع متقاضیان مسکن در اراک قرار است در رسانههای خارجی حلوفصل شود، پس چرا در این جلسه حضور دارید؟! اگر حل مسائل پروژههای مسکن در رسانههای خارجی ممکن بود، ضرورتی برای حضور در جلسات قرارگاه مسکن وجود نداشت. گزارشهای دستگاههای نظارتی موجود است و در صورت بروز تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قدرتاله ابک در جلسه قرارگاه مسکن استان مرکزی، بر شفافیت مالی و تعهد به پاسخگویی تأکید داشته و افزود: تمامی صندوقهای پروژههای مسکن ملی دارای حسابهای مستقل هستند و امکان انتقال منابع مالی از یک پروژه به پروژه دیگر وجود ندارد. امکان ندارد یک ریال از منابع هیچ پروژهای در جای دیگری هزینه شود. هر صندوق پروژه حساب جداگانه دارد و سامانههای کنترلی اجازه هیچگونه جابهجایی را نمیدهند.
وی ادامه داد: اگر متقاضیان به روند اجرای پروژه یا نحوه تخصیص منابع نقدی اعتراض دارند، میتوانند نمایندهای معرفی کنند تا با دفتر فنی بنیاد مسکن و کارشناسان رسمی دادگستری مستندات بررسی شود. واحدی که باید با هزینه یک میلیارد و 500 میلیون تومان ساخته میشد، اکنون با پرداخت یک میلیارد و 100 میلیون تومان به نفع متقاضی تمام شده است. در این راستا درخواست میشود از تجمع و تشویش اذهان عمومی خودداری شود و اجازه دهید روند تحویل مستند و قانونی ادامه یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی بر لزوم همکاری متقاضیان در پرداخت سهم آورده تأکید کرده و اظهار داشت: پیشرفت پروژههای مسکن منوط به اعتماد و همراهی مردم است و هرگونه تأخیر در واریز وجه، روند اجرای پروژه را با مشکل مواجه میکند. تمامی پروژههای مسکن دارای حساب مالی مشخص هستند و نمایندگان متقاضیان میتوانند با مراجعه به ادارهکل راهوشهرسازی، بنیاد مسکن یا شرکت عمران شهرهای جدید، گزارشهای مالی مربوط به پروژه را دریافت کنند.
ابک به روند تحویل واحدها اشاره داشته و تصریح کرد: واحدهایی که به مرحله تحویل رسیدهاند، حداکثر ظرف مدت 20 روز به متقاضیان واگذار خواهند شد. در این راستا نباید با انتشار اخبار متعدد و ایجاد فضای منفی، روند تحویل سایر واحدها تحت تأثیر قرار گیرد و برای سایر متقاضیان بحران ایجاد شود. هفته آینده، نمایندگان جدیدی که واحدهای خود را تحویل گرفتهاند باید در جلسه حضور یابند و در این راستا اگر بنیاد مسکن کوتاهی کرده باشد، بنده پاسخگو خواهم بود.
وی بر ضرورت پاسخگویی در خصوص پروژههای مسکن تأکید کرده و بیان داشت: از فرماندار شهرستان اراک درخواست کردم که مسائل فنی را با دقت بررسی کند و در این راستا اجازه نمیدهم از مسائل فنی بهرهبرداری سیاسی شود. پاسخگویی فنی وظیفه من است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی موظف به اجرای دقیق تعهدات خود در چارچوب قانون جهش تولید مسکن است و در صورت هرگونه کوتاهی، بنده به عنوان معاون عمرانی استانداری پاسخگو خواهم بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی تأکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متعهد شده است تا پایان تیر ماه سال جاری، بلوکهای 7 و 8 پروژه کوی کوثر اراک را تکمیل و تحویل متقاضیان کند. در بازه زمانی 10 روز گذشته از پروژه کوی کوثر بازدید میدانی انجام شده است. بنیاد مسکن به عنوان متولی اجرای این پروژه، ضمن ارائه گزارش عملکرد، اعلام کرد که تاکنون مبلغ 740 میلیارد ریال از منابع داخلی خود مازاد بر آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی در پروژه تزریق کرده است.
ابک به موضوع درخواست برخی متقاضیان در خصوص جابجایی واحدها در بلوکهای کوی کوثر اشاره کرده و ابراز داشت: برخی متقاضیان پروژه کوی کوثر، به دلیل شرایط خاص بلوکهای یک تا ۶، تمایل دارند واحدهای خود را در بلوکهای 7 و 8 دریافت کنند که این موضوع باعث ایجاد تأخیر در تحویل واحدها شده است. با این حال، بنیاد مسکن موظف است طبق تعهدات خود، واحدها را در موعد مقرر تحویل دهد تا رضایتمندی متقاضیان فراهم شود.