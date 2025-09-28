به گزارش خبرنگار ایلنا، نورالدین آهی در نشست با تشکل‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد استان مرکزی، افزود: احزاب سیاسی برای کسب قدرت فعالیت و تلاش دارند، اما تشکل‌های مردم‌نهاد افراد بسیار فرهیخته ایرانی هستند که می‌خواهند مسئله‌ای را از مردم را حل کنند و به فکر جایگاه و کسب قدرت سیاسی نیستند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب با اشاره به اینکه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد خاص است، اظهار داشت: در خصوص طرحی که در مجلس در حوزه تشکل‌های اجتماعی وجود دارد، انتقاداتی است. طرح به واسطه نمایندگان مجلس ارائه شده، اما به عنوان دولت بندهای این طرح را که مطالعه کردیم، به خود لرزیدیم.

آهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع دانشجویان و فعالیت‌های دانشجویی اشاره داشته و تصریح کرد: دانشجویان موتور محرکه توسعه و حرکت در جامعه هستند و این قشر باید از خصلت محافظه‌کاری بیرون آیند. باید تدابیری اندیشیده شود و تمهیداتی اتخاذ گردد تا این قشر بتوانند در جامعه فعال باشند.

وی با تاکید بر اینکه باید به بخش خصوصی فضای بیشتری برای فعالیت داده شود، بیان داشت: هر جا دولت در بخش خصوصی دخالت کرده، بخش خصوصی به نتیجه نرسیده است. دولت باید در پی اقدامات دیگر باشد. دولت چهاردهم از مظلوم‌ترین دولت‌هاست و از زمان آغاز فعالیت خود با مسائل مختلفی همراه بوده است.

