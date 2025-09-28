آغاز بکار نمایشگاه سراسری «گل و گیاه» در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، حامد وفاپور با اشاره به آغاز به کار این نمایشگاه از امروز (یکشنبه، ششم مهر) در محل دائمی نمایشگاه‌های کرمانشاه واقع در انتهای پارک شاهد، گفت: این نمایشگاه تا یازدهم مهر پذیرای بازدیدکنندگان است.

وفاپور عنوان کرد: در این نمایشگاه انواع گل و گیاه، گیاهان آپارتمانی، گیاهان دارویی، لوازم جانی گل و گیاه و باغبانی و... با قیمت و کیفیت مناسب عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه در فضای بالغ بر سه هزار مترمربع و در قالب ۱۲۰ غرفه دایر شده، افزود: در این نمایشگاه شرکت‌کنندگانی از استان‌های کرمانشاه، مرکزی، همدان، مازندران و گیلان حضور دارند.

معاون اجرایی نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه ساعت بازدید از نمایشگاه را نیز هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ اعلام کرد.

انتهای پیام/