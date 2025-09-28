کشف یک هزار و 475 کیلوگرم انواع مواد مخدر در البرز

به گزارش ایلنا ، سردار حمید هداوند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی کامل بر تحرکات و فعالیت مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر استان موفق به شناسایی یک محموله ترانزیتی مواد مخدر و توقیف یک دستگاه تریلی در یکی از محورهای مواصلاتی استان البرز می شوند.

این مقام ارشد انتظامی بیان داشت:ماموران در بازرسی از قسمت کف خودروی تریلی مقدار یک هزار و 245 کیلوگرم معادل یک تن و 245 کیلو گرم ماده مخدر صنعتی از نوع شیشه و 230 کیلو گرم ماده مخدر از نوع هرویین که به صورت حرفه ای جاساز شده بود را کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به اینکه مبدا این محموله از یکی از کشورهای همسایه می باشد افزود: در این خصوص یک نفر قاچاقچی مواد مخدر نیز دستگیر شده است.

سردار هداوند در ادامه با اشاره به کشف 6 تن و 579 کیلو گرم انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری در استان البرز گفت:این کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 48 در صد افزایش همراه بوده است.

این مقام ارشد انتظامی افزود: از ابتدای سال تا کنون تعداد سه هزار و 487 نفر قاچاقچی و خرده فروش دستگیر که نسبت به مدت مشابه 8 درصد رشد داشته است.

فرمانده انتظامی استان در پایان گفت: پلیس با تلاش شبانه روزی و با نثار جان خود در راه امنیت مردم و مبارزه با سوداگران مرگ تمام تلاش خود را بکار گرفته و در این راه شهدای عزیز بسیاری را تقدیم انقلاب و ایران اسلامی کرده است.

انتهای پیام/