توقف ساخت و ساز در اراضی ملی سپیدان

به گزارش ایلنا، سعید جمشیدی افزود: ماموران یگان حفاظت شهرستان طی عملیات گشت زنی در عرصه های ملی متوجه ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه جورگ شدند که بلافاصله پس از تحت نظر قرار دادن منطقه موفق به شناسایی متخلفان شدند که پس از توقف ساخت و ساز و جمع آوری ادوات متخلف آن ها را به اداره عودت و پس از تشکیل پرونده متخلفان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شدند.

جمشیدی با بیان اینکه تلاش و عزم راسخ نیروهای منابع طبیعی شرایط را برای انجام فعالیت های غیرقانونی متخلفان در اراضی ملی سخت تر خواهد کرد افزود: اراضی ملی متعلق به مردم است و در صورت مشاهده کوچک ترین تخلفی برابر قانون و مقررات با متخلفان برخورد می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سپیدان با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از وظایف همه اقشار و گروه های یک جامعه است از مردم و همیاران طبیعت شهرستان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه تخریب و تصرف غیرمجاز در اراضی ملی مراتب را از طریق تلفن ۱۵۰۴ یگان امداد جنگل و مرتع به این اداره اطلاع دهند.

