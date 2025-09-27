خبرگزاری کار ایران
رییس کل دادگستری استان:

عامل انفجار در آموزش پرورش آذربایجان غربی دستگیر شد

کد خبر : 1692336
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری عامل انفجار در آموزش و پرورش استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی، از دستگیری عامل انفجار بمب صوتی در آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی خبر داد و گفت: با هماهنگی دقیق و فنی دستگاه قضایی استان با مجموعه اطلاعاتی و انتظامی استان و انجام کارهای تخصصی توصط نیروهای تلاشگر اداره اطلاعات استان، اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی متهم دستگیر و تحت نظر بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان افزود: از مخفیگاه این فرد متهم مقادیری مواد منفجره و بمب های صوتی کشف و ضبط شد.

عتباتی اضافه کرد: تحقیقات کامل در خصوص ابعاد این اقدام خرابکارانه در دستور کار هست و متعاقبا به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.

 

