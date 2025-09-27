خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۱۰ کیلو تریاک در نجف‌آباد اصفهان

کشف ۱۰ کیلو تریاک در نجف‌آباد اصفهان
کد خبر : 1692259
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از کشف ۱۰ کیلو تریاک خبر داد و گفت: در این رابطه ۱ خرده فروش مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ میثم گوهری آرانی اظهار کرد: در ادامه پیگیری مطالبات شهروندان مبنی بر برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در سظح شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های دقیق و تخصصی ماموران با شناسایی محلات هدف و آلوده آغاز که در نهایت ۱۰ خرده فروش مواد مخدر شناسایی و این افراد در عملیات‌هایی هماهنگ دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با اشاره به کشف ۱۰ کیلو تریاک در این عملیات‌ها خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل شدند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی