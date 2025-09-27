به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، نویدرضا خدیوی با اشاره به فعال بودن مرکز نیکوکاری در این منطقه، اظهار داشت: در جلسه اخیر با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز، موضوع تقویت مرکز نیکوکاری و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی پیام برای اشتغال مددجویان تحت پوشش مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۴۳۰ واحد صنعتی و تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی پیام فعال هستند، افزود: نیروی انسانی یکی از نیازهای اصلی این واحدهاست و تلاش می‌کنیم با همکاری نهادهای حمایتی، مددجویان بیشتری در این واحدها جذب شوند تا هم نیاز واحدها تامین شود و هم زمینه توانمندسازی اقشار تحت حمایت فراهم آید.

خدیوی تصریح کرد: تاکنون نیز تعدادی از مددجویان از طریق مرکز نیکوکاری و همکاری‌های مشترک جذب واحدهای صنعتی پیام شده‌اند و تجربه‌های موفقی در این زمینه شکل گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام خاطرنشان کرد: با ادامه این همکاری‌ها و برنامه‌ریزی مشترک، می‌توان گام‌های موثرتری برای حمایت از اقشار محروم و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در منطقه برداشت.

