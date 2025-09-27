خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه شمال استان خبرداد؛

٣ کشته و یک مجروح در برخورد سه خودرو با یکدیگر

٣ کشته و یک مجروح در برخورد سه خودرو با یکدیگر
کد خبر : 1692178
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه شمال استان گفت: تصادف ٣ خودرو در مسیر مرودشت به درودزن، منجر به کشته شدن ٣ نفر شد.

‌‌به گزارش ایلنا، سرهنگ صادق سلیمی، بیان کرد: روز گذشته در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف در محور مواصلاتی مرودشت به درودزن، بلافاصله ماموران به همراه دیگر نیرو‌های امدادی برای بررسی حادثه به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: ماموران در بررسی‌های اولیه مشاهده کردند سواری پژو با ٢ سرنشین به‌شدت با سواری پراید با دو سرنشین و پرایدی دیگر برخورد کرده‌ است.

رئیس پلیس راه شمالی استان تصریح کرد: در این حادثه راننده و سرنشین پژو و یکی از رانندگان پراید در دم فوت و یک نفر هم نیز مجروح و راهی بیمارستان شده است.

سرهنگ سلیمی با بیان اینکه علت این تصادف توسط کارشناسان در دست بررسی است، به رانندگان هشدار داد از عجله و شتاب بی‌مورد حین رانندگی خودداری و برای حفظ سلامتی خود و همسفران به قوانین رانندگی احترام بگذارند تا شاهد چنین حوادث دلخراش نباشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی