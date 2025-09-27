رئیس پلیس راه شمال استان خبرداد؛
٣ کشته و یک مجروح در برخورد سه خودرو با یکدیگر
رئیس پلیس راه شمال استان گفت: تصادف ٣ خودرو در مسیر مرودشت به درودزن، منجر به کشته شدن ٣ نفر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ صادق سلیمی، بیان کرد: روز گذشته در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف در محور مواصلاتی مرودشت به درودزن، بلافاصله ماموران به همراه دیگر نیروهای امدادی برای بررسی حادثه به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: ماموران در بررسیهای اولیه مشاهده کردند سواری پژو با ٢ سرنشین بهشدت با سواری پراید با دو سرنشین و پرایدی دیگر برخورد کرده است.
رئیس پلیس راه شمالی استان تصریح کرد: در این حادثه راننده و سرنشین پژو و یکی از رانندگان پراید در دم فوت و یک نفر هم نیز مجروح و راهی بیمارستان شده است.
سرهنگ سلیمی با بیان اینکه علت این تصادف توسط کارشناسان در دست بررسی است، به رانندگان هشدار داد از عجله و شتاب بیمورد حین رانندگی خودداری و برای حفظ سلامتی خود و همسفران به قوانین رانندگی احترام بگذارند تا شاهد چنین حوادث دلخراش نباشیم.