خبرهای امیدبخش برای خداحافظی با خاموشی در فارس

حسینعلی امیری در این نشست که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران حوزه انرژی برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با یادآوری نقش برجسته کارآفرینان و صنعتگران در دوران دفاع مقدس گفت: مشارکت گسترده و جهادی نیروهای فنی وزارت نیرو در آن دوران شایسته تحسین است که باید الگویی تأثیرگذار برای فعالیت های امروز تلقی شود.

استاندار فارس با اشاره به چالش ناترازی برق کشور تصریح کرد: این موضوع به‌عنوان یکی از مسائل اساسی کشور باید مورد توجه قرار گیرد چراکه دستیابی به توسعه پایدار بدون تأمین زیرساخت‌های انرژی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در ادامه تسریع و تسهیل در روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را از تأکیدات جدی دولت و شخص رئیس‌جمهور اعلام و تصریح کرد: همه دستگاه‌ها موظفند با نظارت دقیق، از بروز اختلال در این روند و به ویژه واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران جلوگیری کنند.

امیری در ادامه با بیان اینکه حسب اعلام مدیرعامل برق منطقه‌ای فارس، ‌اتصال بیش از ۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی فارس به شبکه تا پایان سال در دسترس و امکان‌پذیر است، تأکید کرد: تشکیل جلسات آسیب‌شناسی و تسریع در اجرای سه پروژه بزرگ مقیاس احداث نیروگاه خورشیدی در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار فارس همچنین اعضای کمیته‌ای به‌منظور رفع مشکلات فنی و هماهنگی‌های بین‌بخشی را معرفی کرد تا موضوعات اجرایی را بررسی و با همکاری مدیران دستگاه‌ها موانع موجود را در اسرع وقت مرتفع کند.

امیری تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری جدی‌تر قانون الزام صنایع به احداث نیروگاه‌های خورشیدی را خواستار شد و تأکید کرد: ظرفیت‌های صنعتی استان باید در مسیر تأمین انرژی پایدار به خدمت گرفته شوند.

وی همچنین ممیزی افرادی که مجوز احداث و دریافت و زمین تحویل گرفته‌اند، لکن تاکنون اقدام موثری انجام نداده‌اند را ضروری دانست و دستور تعیین تکلیف آن‌ها را صادر کرد.

استاندار فارس در پایان مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای فارس را مکلف کرد جدول زمانبندی دقیق بر مبنای مراحل صدور مجوز، اجرا و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی را تهیه و در جلسه آینده ارائه دهد.

