به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی ایجاد آلودگی صوتی در نیمه‌های شب و مزاحمت برای شهروندان در محله گلسار رشت، به وسیله نصب سیستم نامتعارف اگزوز بر روی یک دستگاه خودروی سواری و حرکات نمایشی، رسیدگی به موضوع در دستور کار عوامل انتظامی قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: مأموران کلانتری ۱۴ رشت با دریافت دستور قضایی فرد هنجارشکن را شناسایی، دستگیر و خودروی نیسان «زد ۳۷۰» متعلق به وی را نیز توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است گفت: متهم ۲۷ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

انتهای پیام/