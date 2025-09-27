خبرگزاری کار ایران
دستگیری عامل ایجاد مزاحمت نیمه شب‌های رشت

دستگیری عامل ایجاد مزاحمت نیمه شب‌های رشت
فرمانده انتظامی شهرستان رشت از بازداشت فردی که با ایجاد آلودگی صوتی و حرکات نمایشی موجب سلب آسایش شهروندان در محله گلسار شهر رشت شده بود، خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی ایجاد آلودگی صوتی در نیمه‌های شب و مزاحمت برای شهروندان در محله گلسار رشت، به وسیله نصب سیستم نامتعارف اگزوز بر روی یک دستگاه خودروی سواری و حرکات نمایشی، رسیدگی به موضوع در دستور کار عوامل انتظامی قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: مأموران کلانتری ۱۴ رشت با دریافت دستور قضایی فرد هنجارشکن را شناسایی، دستگیر و خودروی نیسان «زد ۳۷۰» متعلق به وی را نیز توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است گفت: متهم ۲۷ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

 

