قیمت طلا، سکه و ارز در بازار شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه پنجم مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۰۹ میلیون و ۸۰۰هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان و هر دلار ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

