قیمت طلا، سکه و ارز در بازار شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال افزایش است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه پنجم مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۰۹ میلیون و ۸۰۰هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۰۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان و هر دلار ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.